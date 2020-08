Wie sieht das Endgame in Marvel’s Avengers aus? Wir haben die Entwickler gefragt

In einem Interview haben wir von MeinMMO mit Phil Therien und Shana Bryant von Crystal Dynamics gesprochen. Sie haben uns einige Details über das Endgame in Marvel’s Avengers verraten.

In wenigen Tagen werden einige Vorbesteller von Marvel’s Avengers selbst in das Multiplayer-Action-Game eintauchen können. Am 7. August startet der erste Beta-Test, der exklusiv für PS4-Spieler sein wird.

Wir haben im Vorfeld mit dem Senior Designer Phil Therien und Senior Producer Shana Bryant gesprochen und sie ein wenig über das Endgame ausgefragt, das die Spieler nach dem Abschluss der Kampagne erwarten wird.

Hier ist, was sie uns verraten haben.

Das Ende der Campaign ist der eigentliche Anfang

Marvel’s Avengers eröffnet mit actionreichen Starter-Missionen, die ihr allein spielen werdet. Danach habt ihr die Wahl, ob ihr direkt in den Multiplayer am War Table rein hüpft oder erste die Story-Kamapgne spielt.

Der Singleplayer wird euch zwar Hintergrundinfos, Level, Gear und Cosmetics liefern, aber er dient eigentlich als eine Art Einführung in die Welt von Marvel’s Avengers. Damit wird die Grundlage für die zukünftigen Updates gelegt, die Shana Bryant als „Avengers Initiative“ bezeichnet:

Es ist der ganze Post-Game-Content, in dem wir die Story des Spiels fortsetzen. Hawkeye wird sich bald der Gruppe anschließen. Er wird mit einer eigenen Solo-Kampagne kommen, wird aber auch innerhalb der Warzones [die Multiplayer-Missionen] spielbar sein. Wenn man durch die Kampagne kommt, ist das nur der Anfang. Der Kampf gegen MODOK geht erst los. Die Welt öffnet sich und das ist dieser fruchtbare Boden, den wir haben, um mehr Geschichten zu erzählen und neue Gefahren vorzustellen. Die Avengers werden weiter wachsen, die Gefahren werden immer größer. Shana Bryant

Hawkeye ist der erste DLC-Charakter, der für den Post-Launch-Content von Marvel’s Avengers angekündigt wurde

Im Laufe der Initiative soll das Spiel einen stetigen Zufluss an neuem Content erhalten. Das Update-Modell für Avengers wurde noch nicht offiziell vorgestellt, aber es scheint sich von den gewohnten Modellen der Addons oder Season Passes aus anderen Games zu unterscheiden.

Phil Therien erklärte, dass das Entwickler-Team die zukünftigen Content-Updates in drei Kategorien aufteilt:

Abhängig davon wie groß der Content ist, wird er unterschiedlich häufig erscheinen. Wir haben unsere Roadmap noch nicht ganz gezeigt, aber wir freuen uns schon darauf. Was ich sagen kann, ist, dass zwischen den großen Updates, die viel Story und Content bringen, kleinere Events, Stories oder Charaktere kommen. Solche Sachen eben. Phil Therien

Es wird laut Therien einerseits die großen Updates geben. Sie werden neue Story-Missionen und andere Arten von Content bringen, die das Marvel’s Avengers voranbringen. Die Arbeit daran wird natürlich länger dauern und sie werden in größeren Abständen kommen, so Therien.

Zwischen den großen Updates werden aber diverse kleinere verstreut sein. Sie werden häufiger erscheinen und bestehen zum Beispiel aus neuen Charakteren wie Hawkeye oder Spider-Man.

Auch werden die Spieler mit kurzzeitigen Events versorgt wie etwa Hotspots, die an einem Wochenende erscheinen und mehr Loot und EXP bringen können.

So soll laut den Entwicklern im Spiel immer etwas los sein. Zudem sollen alle Updates in Zukunft kostenlos sein, auch die neuen Charaktere und Story-Missionen.

Marvel’s Avengers: Beta startet bald – Das steckt drin, so macht ihr mit

Es locken Loot, Herausforderungen und „Raid-ähnlicher“ Content

Die Inhalte des Endgame drehen sich um die Herausforderungen, Builds und Loot, die ineinander verwoben sind. Um im Spiel voran zukommen, müsst ihr eure Helden leveln und ausrüsten.

Für manche Herausforderungen werdet ihr laut Therien und Bryant ein volles Team von KI-Charakteren brauchen. Dafür müsst ihr eure Helden individuell leveln und ausrüsten. Andere knifflige Missionen können nur mit einem Team menschlicher Spieler gemeistert werden.

Es gibt Orte, an denen man andere menschliche Spieler braucht, um erfolgreich zu sein. Es ist ähnlich wie ein Raid, wir haben es noch wirklich nicht angekündigt, aber wir haben was. Das wird definitiv ein Inhalt sein, den Leute besuchen wollen werden. Phil Therien

Die Herausforderungen warten auf euch in Marvel’s Avengers sowohl während der Missionen gegen die bösen Jungs von AIM, als auch in speziellen HARM-Rooms, die schwere Kämpfe simulieren

Wie genau diese „raid-ähnliche“ Inhalte aussehen werden und das die Spieler darin machen werden, haben die Entwickler noch nicht verraten dürfen. Dort sollen aber starke Belohnungen und Loot winken.

Wenn ihr im Multiplayer mit einem bestimmten Helden unterwegs seid, dann werdet ihr größtenteils nur Loot bekommen, das auf diesen einen Helden zugeschnitten ist. Ausnahmen bilden laut Therien allgemeine Sammel-Gegenstände wie Comics.

Bei dem Powerlevel folgt Marvel’s Avengers dem bewährten Pfad und bekommt eine Loot-Spirale:

Das Powerlevel, die Qualität und der Typ der Ausrüstung hängt größtenteils davon ab, auf welcher Schwierigkeit ihr spielt und dem Typ der Mission, den ihr macht. Unterschiedliche Missionen haben unterschiedliche Arten von Loot. Ihr könnt zum Beispiel eine Drop Zone machen, um eine bestimmte Ressource zu sammeln und ein Artefakt zu verbessern. Aber um dieses Artefakt zu bekommen, habt ihr vielleicht eine Vault machen müssen. Die Vault habt ihr entdeckt, als ihr eine Cache-Mission gemacht habt. Um eure Rüstung zu verbessern, müsst ihr verschiedene Sektoren und Bosskämpfe erledigen. Es gibt also unterschiedliche Upgrades abhängig davon, welche Art von Content ihr spielt. Es ist auf die Art strukturiert, dass ihr für eure gesuchten Upgrades immer den richtigen Content findet. Phil Therien

Die Multiplayer-Missionen am War Table haben also einen großen Einfluss auf die Entwicklung eurer Charaktere. Dort findet ihr die nötigen Upgrades, um euer Helden-Team stärker zu machen und neue Builds auszuprobieren, von denen es viele geben wird.







Das Gear funktioniert in Marvel’s Avengers ganz klassisch nach Seltenheitsgraden. Je stärker und seltener die Ausrüstung, desto schwerer sind die Missionen, in denen man es erhalten kann.

Matchmaking in jeder Art von Content

Ein besonders wichtiger Punkt für die Entwickler war es, dass jede Art von Multiplayer-Content ein Matchmaking hat, betont Phil Therien. Das Team sei selbst großer Fan von Multiplayer-Games und wollte dieses Feature in ihrem eigenen Game nicht vermissen. Auch im raid-ähnlichem Endgame-Content.

In Marvel’s Avengers funktioniert das Matchmaking ganz klassisch:

Das System geht durch eure Parameter wie Verzögerung, Region und so weiter. Es wird aber auch eine Unterscheidung zwischen den Helden gemacht. Es wird euch immer mit jemandem verbinden, der andere Helden spielt als ihr. Damit ihr den Helden spielen könnt, den ihr euch wünscht. Es beachtet außerdem euer Powerlevel und wird versuchen euch mit Leuten zu verbinden, die so nah an euch dran sind, wie es möglich ist. Es ist relativ standardisiert, mit dem Unterschied, dass wir die Exklusivität der Helden unterstreichen wollen. Es kann nur ein Held pro Session geben. Phil Therien

Sollte einer der Spieler während einer Mission die Verbindung verlieren, dann wird er durch das System kompensiert. Allerdings rückt an der Stelle nicht ein neuer menschlicher Spieler nach, sondern ein KI-Charakter.

Wenn ihr euch also durch eine AIM-Basis prügelt und eure Black Widow fliegt plötzlich aus dem Spiel, dann ersetzt sie das Spiel durch eine andere, die von der KI gesteuert wird. Es wird immer der Charakter ersetzt, der vorher in der Gruppe gespielt wurde.

Welche Stats und Ausrüstung der Ersatzcharakter haben wird, hängt von dem Spieler ab, der die Sitzung leitet.

Am 7. August können die PS4-Spieler unter euch sich einen eigenen Eindruck von Marvel’s Avengers machen und die vielen Features ausprobieren, die sie zu bieten hat. Mehr über War Table und die Multiplayer-Missionen könnt ihr in unserem „Find Your Next Game“-Interview zu Marvel’s Avengers erfahren.