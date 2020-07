Das Mutliplayer-Online-Game Marvel’s Avengers hat den Start für die Beta bekanntgegeben. Nach der Verschiebung des Release könnt ihr euch kurz vor dem neuen Datum nun für den Test eintragen oder sogar kostenlos mitmachen. Das hat allerdings einen Haken.

Wann startet die Beta? Die Beta wird über drei Stufen an drei verschiedenen Daten für alle Plattformen freigeschaltet. Der Haken daran ist, dass PC- und Xbox-Spieler sich noch länger gedulden müssen:

4. August – Die Beta für Vorbesteller startet auf PS4

14. August – Vorbesteller-Beta für PC und Xbox One, Open-Beta für PS4

21. August – Open-Beta für alle

Diese Info hat IGN im Rahmen von IGN First veröffentlicht.

Wer den Hulk, Iron Man, Thor und andere Marvel-Helden vor dem Release von Marvel’s Avengers am 4. September ausprobieren will, hat auf der PS4 also als erstes die Chance dazu. Kurz vorm offiziellen Erscheinungsdatum könnt ihr alle noch einmal kostenlos reinschauen.

Avengers vorbestellen und Beta spielen

Wie mache ich mit? Wie die Namen bereits verraten, müsst ihr für die Vorbesteller-Betas das Spiel bereits vorab gekauft haben. Die Open Beta ist dann kostenlos für alle, die das Spiel testen wollen, läuft aber auch kürzer.

Für die Vorbesteller-Beta ist es egal, welche der bis zu vier möglichen Editionen ihr kauft. Die günstigste Variante zum Mitmachen ist dementsprechend die Standard Edition, die ihr für

69,99€ auf PS4 und Xbox One

und für 59,99€ für den PC (Steam) kaufen könnt.

Beachtet dabei, dass ihr den Beta-Zugang beim Kauf einer physischen Version laut der offiziellen FAQ zur Avengers-Beta über den Händler abwickeln müsst. Details findet ihr dazu beim entsprechenden Shop.

Wo kann ich vorbestellen? Publisher Square Enix hat für die Vorbestellung von Avengers eine eigene, offizielle Shop-Seite eingerichtet. Hier könnt ihr eure bevorzugte Edition und Plattform auswählen, ob ihr eine physische oder digitale Kopie haben möchtet und anschließend einen Shop eurer Wahl. Ihr werdet dann mit einem Klick auf „Vorbestellen“ auf die entsprechende Seite weitergeleitet.

Was ist Marvel’s Avengers überhaupt?

In Marvel’s Avengers steuert ihr die Charaktere der namensgebenden Superhelden-Truppe mit namenhaften Helden wie Miss Marvel. Vier Helden bilden dabei ein Team, das sich durch verschiedene Missionen kämpfen muss.

Marvel’s Avengers zeigt endlich Multiplayer – Spieler vergleichen ihn mit Destiny

Ein großer Punkt bei Avengers ist dabei der Multiplayer-Part, denn jede Mission lässt sich entweder zusammen mit anderen Spielern, oder mit KI-Helden spielen.

Mit anderen Spielern könnt ihr neue Combos und Synergien erforschen, was alleine eher schwer ist. Die Entwickler haben im Interview mit MeinMMO den Multiplayer von Avengers genauer erläutert.

Avengers ist dabei eindrucksvoll inszeniert und zeigt viel Action, wie es Fans der Filme sicherlich schon gewohnt sind.

Es gibt zudem ein Fortschritts-System und immer Konflikte rund um den Globus, den ihr über den „War Table“ lösen müsst. Ein Kritikpunkt ist jedoch das Loot-System, wie die Kollegen der GamePro erläutern.

Dennoch gehört Marvel’s Avengers zu den 5 meist erwarteten, neuen Multiplayer-Spielen 2020. Besonders Comic-Liebhaber und Superhelden-Freunde dürften hier in erster Linie auf ihre Kosten kommen. Wer jedoch generell auf der Suche nach einem neuen Koop-Titel ist, sollte sich zumindest die Open-Beta mit seinen Freunden ansehen.