PS Plus Essential erlaubt Online-Gaming auf PS4 / PS5 und bringt euch jeden Monat ein paar Spiele ohne zusätzliche Kosten, die ihr im Rahmen des Abos behalten dürft. Wann die neuen Spiele für Februar 2023 kommen und welche Spekulationen im Umlauf sind, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie sieht der Zeitplan aus? Jeden Monat könnt ihr euch ein paar kostenlose Spiele im Abo von PS Plus Essential freischalten und folgende Termine sind dafür wichtig:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 07. Februar Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 01. Februar Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Die Termine sind nicht felsenfest, doch es gab auch lange keine Abweichung davon. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, verschwinden die Titel aus dem Januar. Denkt daran, die Spiele rechtzeitig für eure Bibliothek zu aktiveren:

PS Plus: Januar 2023 kommt mit Star-Wars-Kracher und Fallout-MMO

PS Plus: Spiele Februar 2023 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Februar kommen? In den letzten Monaten gab es immer kurz vor der offiziellen Enthüllung einen Leak. Aktuell gibt es jedoch noch keine Infos oder Leaks darüber, welche Spiele PS Plus Essential.

Wir listen euch ein paar Spiele auf, bei denen es Sinn ergeben würde, wenn sie bei PS Plus landen würden. Es handelt sich dabei rein um Gerüchte oder Spekulationen, die durch das Internet schwirren:

Cloudpunk

Ein Adventure in einer Open World mit Cyberpunk-Setting. Ihr spielt einen Kurier, der mehr oder weniger legale Lieferungen erledigt und taucht immer tiefer in eine Geschichte voller Korruption und Mysterien, während ihr mit eurem Hovercar durch die Stadt düst.

Ein prämiertes, kleines Adventure, das genau ins Beuteschema von PS Plus passt.

It Takes Two

Das Koop-Spiel lässt sich nur zu zweit spielen und erzählt von der Reise eines Pärchens, das in einer Krise steckt. Doch sie werden in Puppen verwandelt und müssen zusammenarbeiten, um wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren zu können.

It Takes Two gilt als eines der besten Spiele 2021, ist ein hervorragendes Koop-Game und wäre eine optimale Dreingabe im Februar, dem Monat des Valentinstags.

PixARK

Ein buntes Voxel-Spinoff des Survival-Hits ARK – das Dinospiel trifft Minecraft-Technik sozusagen. Ihr baut eine Basis, jagt und zähmt Dinos, verbessert eure Ausrüstung und zähmt die gefährliche Wildnis.

ARK 2 soll noch 2023 erscheinen und um wieder etwas Aufmerksamkeit auf das Franchise zu lenken, könnte PS Plus eine gute Möglichkeit sein.

Diablo 3

Die Spielreihe, die das Looten & Leveln quasi erfunden hat. In Diablo 3 schnetzelt ihr euch durch unzählige Horden von Dämonen und aggressivem Getier, immer auf der Suche nach dem nächsten Schatz und einem Mittel im Kampf gegen die Hölle.

Diablo 3 ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt und ähnlich wie bei ARK kommt auch hier noch 2023 der Nachfolger – Diablo 4 ist für Juni geplant. Mit Diablo 3 im PS Plus Februar könnte man den Blick vieler PlayStation-Fans auf die Reihe richten.

Marvel’s Avengers

Das Prügel-MMO landete schon oft in unserer Liste der Spekulationen für PS Plus. Doch dieses Mal stehen die Dinge anders. Marvel’s Avengers hat angekündigt, dass der Support für das Spiel noch dieses Jahr endet. Für einen letzten Schub könnte PS Plus Essential sorgen.

Ihr prügelt euch mit bekannten Marvel-Helden durch unterschiedliche Level und erstellt Builds für verschiedene Spielstile. Mit dabei sind etwa Iron Man, Hulk oder Hawkeye. Die Version für PlayStation hat auch Spider-Man am Start.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Welche Spiele wünscht ihr euch im Abo von PS Plus? Lasst einen Kommentar da. Möchtet ihr mehr über neue PS-Spiele lesen, schaut hier vorbei: Sony kündigt für 2023 viele PS5-Spiele an, doch für die PS4 könnte das endgültig das Aus bedeuten