Die 5 besten PS5-Features, die ihr wahrscheinlich nicht kennt

Die PS5 ist eine hochmoderne Konsole mit vielen innovativen Features. Manche von diesen sind allerdings bis heute vielen nicht bekannt. Dieser Artikel liefert euch eine Auflistung dieser Funktionen und zeigt euch, warum sie so nützlich sind.

Bereits vor ein paar Wochen hat Sony angekündigt, dass sie die Produktionskapazitäten für die PS5 in der nächsten Zeit ordentlich nach oben schrauben wollen.

Es ist also davon auszugehen, dass bald endlich mehr Spielerinnen und Spieler in den Besitz der begehrten Konsole kommen dürften. Aus diesem Grund zeigen wir euch in diesem Artikel eine ganze Reihe an Funktionen, die auch knapp 2 Jahre nach Markteinführung der Konsole weitestgehend unbekannt sind.

Natürlich ist dieser Guide jedoch nicht nur für künftige Konsolenbesitzer gedacht; auch alte Hasen können womöglich noch den ein oder anderen Kniff lernen.

Nutzt die verschiedenen Möglichkeiten, um die PS5 zu starten

Welche Methoden gibt es? Wenn ihr eure Konsole mit dem DualSense-Controller startet, landet ihr automatisch auf dem Spiele-Tab des Hauptmenüs. Schaltet ihr die Konsole hingegen mit eurer Medienfernbedienung ein, fährt die PS5 im Medien-Tab hoch.

Außerdem könnt ihr die Laufwerk-Version der PS5 auch hochfahren, indem ihr die Disk eines Spiels einlegt – sofern eure Konsole an den Strom angeschlossen ist. Hierbei ist egal, ob die Konsole ausgeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Leider startet das eingelegte Game dann zwar nicht automatisch, aber ihr landet immerhin direkt auf dem Bildschirm des Spiels.

Nutzt den versteckten Browser der PS5

Wie öffne ich den Browser der PS5? Standardgemäß kommt die PS5 nicht mit einem dedizierten Webbrowser. Zumindest nicht mit einem, der per eigener App zugänglich ist. Da für gewisse Vorgänge, wie der Verknüpfung eures Twitter-Kontos, aber ein Internet Gateway notwendig ist, findet sich versteckt in den Tiefen eurer PS5 dennoch ein Browser.

Diesen könnt ihr über mehrere Wege erreichen, wobei der Folgende am einfachsten ist:

Schreibt entweder einem Freund eine Nachricht, die einen Link zu einer Homepage enthält – beispielsweise www.google.de – oder lasst euch eine solche Nachricht zusenden. Im Chatverlauf könnt ihr dann nämlich auf den gesendeten Link gehen und diesen öffnen.

Wählt die Nachricht mit dem gesendeten Link aus und öffnet so die Homepage.

Somit habt ihr den geheimen Internet-Browser eurer PS5 geöffnet. Bedauerlicherweise ist es enorm umständlich, die PS5 mit einer Maus zu verbinden. Tastaturen hingegen werden in der Regel ohne Probleme unterstützt. Dadurch könnt ihr euch zumindest ähnlich schnell wie auf dem PC durch den Browser navigieren.

Das Beste an dem versteckten Browser ist allerdings die Möglichkeit, diesen an eine Seite in einem Bild-im-Bild-Modus anzuheften.

Wählt “An Seite anheften” aus, um den Browser an einem Ende des Screens zu fixieren.

Dies kann besonders praktisch sein, wenn ihr beispielsweise Guides neben dem Spielen direkt auf dem Bildschirm lesen wollt. Natürlich könnt ihr aber auch alle weiteren Funktionen eines üblichen Browsers nutzen und somit zum Beispiel auch ein YouTube-Video neben eurer Gaming-Session laufen lassen.

Der Bild-in-Bild-Modus bietet euch viele praktische Möglichkeiten.

Spart euch Zeit mit den Shortcuts

Welche Shortcuts gibt es auf der PS5? Die PS5 wartet mit einer Menge Shortcuts auf, die das Nutzererlebnis deutlich intuitiver gestalten können, euch von der Konsole aber nicht mitgeteilt werden.

Mit diesen Kurzbefehlen und Hotkeys bewegt ihr euch deutlich schneller durch die Vielzahl der Menüs der PS5 und spart so eine Menge Zeit. Außerdem könnt ihr viele dieser Shortcuts ganz auf eure eigenen Bedürfnisse anpassen.

Nutzt die Activity Cards eurer PS5

Was bringen euch die Activity Cards? Die sogenannten “Activity Cards” der PS5 sind ein effektiver Weg, um euch vom Schnellmenü oder dem Homescreen direkt zu einer bestimmten Aktivität zu navigieren.

Drückt ihr die PS-Taste zweimal schnell hintereinander, öffnen sich je nach eurer aktuellen Aktivität – wie dem Spiel, das ihr im Moment spielt oder der Medien-App, die ihr gerade nutzt – komplett unterschiedliche Karten:

Hört ihr gerade Musik über Spotify, öffnet sich immer die Spotify-Karte, in der ihr schnell die Lautstärke einstellen, den Song stoppen oder zum nächsten wechseln könnt.

Spielen Freunde von euch gerade online, öffnet sich eine Karte, mit der ihr diesen schnell in ihrem Spiel beitreten könnt.

Ähnliches passiert, wenn ihr bereits mit Freunden in einer Party seid: nach dem zweifachen Antippen öffnet sie die Party-Karte.

Seid ihr einfach so auf dem Homescreen, öffnet sich eine Karte, mit der ihr eure letzten Screenshots ansehen, teilen und bearbeiten könnt.

Wenn ihr in einem für die PS5 optimierten Spiel seid und die PS-Taste doppelt antippt, öffnet sich eine für das Game spezifische Karte, mit der ihr z.B. Schnellreisen oder euch direkt zu bestimmten Orten oder Kapiteln navigieren könnt. Dieses überaus praktische Feature wird mittlerweile auch bei Speedruns von diversen Spielen genutzt.

Stecken gebliebene Discs manuell aus der PS5 entfernen

Wie entfernt man Disks aus einer kaputten PS5? Jede Hardware kann bedauerlicherweise auch kaputtgehen. Zum Glück gibt es aber eine recht unkomplizierte Lösung für den Fall, dass eure PS5 einmal den Geist aufgeben sollte und sich eure Disc noch im Laufwerk befindet:

Zunächst müsst ihr eure Konsole vom Netz und aus dem mitgelieferten Sockel nehmen.

Nun müsst ihr die PlayStation 5 auf einer weichen Unterfläche so hinlegen, dass das PS-Logo nach unten und das Laufwerk von euch weg zeigt.

Anschließend müsst ihr die Abdeckung an den Kanten greifen und vorsichtig von der Konsole entfernen. Wenn ihr ein Klicken hört, habt ihr alles richtig gemacht.

Nachdem die Abdeckung entfernt ist, solltet ihr mehrere schwarze Ringe und einen Kunststoffsticker auf dem Laufwerk sehen. Entfernt den Sticker oder durchdrückt ihn, um die Schraube darunter zu erreichen.

Diese müsst ihr jetzt mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1 im Uhrzeigersinn drehen, bis die Disc fast vollständig sichtbar ist. Entfernt diese abschließend vorsichtig mit der Hand – nicht gewaltsam herausziehen! (via PlayStation)

Natürlich hoffen wir aber trotzdem, dass ihr von dieser Anleitung niemals Gebrauch machen müsst.

