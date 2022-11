Diese 7 PS5-Einstellungen sind standardmäßig deaktiviert – Darum solltet ihr sie unbedingt einschalten

Einige der nützlichsten Features der PS5 sind standardmäßig deaktiviert. Dabei holen diese das Beste aus eurer Konsole heraus. Welche Einstellungen das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Sonys Next-Gen-Konsole wartet mit einer ganzen Menge an praktischen und innovativen Features auf. Manche dieser Einstellungen sind jedoch standardmäßig deaktiviert, obwohl sie das Beste aus eurer PS5 herausholen. In diesem Artikel erfahrt ihr, was das für Einstellungen sind und wie ihr sie aktiviert.

Wie kann ich meine Einstellungen anpassen? Um in die Einstellungen für die PS5 zu kommen, müsst ihr auf dem Dashboard lediglich einmal die Dreieck-Taste eures PS5-DualSense drücken und den Cursor dann anschließend einmal rechts auf das Zahnrad-Symbol bewegen.

Das Mikrofon stumm schalten

Jedes Mal, wenn ihr eure PS5 hochfahrt, startet standardmäßig das Mikrofon in eurem DualSene-Controller. Das bedeutet beispielsweise, dass eure Stimme bei Bildschirmaufnahmen ebenfalls aufgezeichnet werden kann. Ebenso müsst ihr euer Mikrofon dadurch jedes Mal manuell stumm schalten, wenn ihr beispielsweise in der Lobby eines Spiels seid, aber keine Lust zu reden habt.

Falls euch das nerven sollte, kann es also praktisch sein, euer Mikrofon standardmäßig stumm zu schalten.

Einstellungen > Ton > Mikrofon > Mikrofonstatus im eingeloggten Zustand – Stumm

Das Mikrofon des DualSense-Controllers solltet ihr abschalten, wenn ihr es nicht benötigt.

Remote Play aktivieren

Das Remote Play-Feature euer PS5 lässt euch Spiele auch außerhalb eurer Konsole spielen – zum Beispiel auf dem Smartphone oder dem PC. Damit dies möglich ist, müsst ihr das Feature allerdings erst in den Einstellungen eurer Konsole aktivieren.

Habt ihr das erledigt, gilt es, im Anschluss nur noch die Remote Play-App für Android, iOS oder Windows herunterzuladen und schon könnt ihr unterwegs mit eurer Next-Gen-Konsole spielen. Mit derselben App könnt ihr praktischerweise außerdem noch eure PS4 verbinden.

Einstellungen > System > Remote Play

Holt das Meiste aus dem Surround Sound der PS5 heraus

Eine der größten Neuerungen der PS5 ist die Unterstützung von 3D-Audio. Das Feature gestaltet eure Spielerfahrung nochmal deutlich immersiver – vor allem auf Kopfhörern, wie dem offiziellen PULSE 3D-Headset von Sony für die PS5. Auch auf euren 5.1- oder 7.1-Lautsprechersystemen klingt die 3D-Audioausgabe ziemlich gut.

Das Feature müsst ihr selbstständig aktivieren. Anschließend könnt ihr die Surround Sound-Ausgabe dann auf euer persönliches Setup anpassen.

Einstellungen > Ton > 3D-Audio für TV-Lautsprecher

Aktiviert die Voreinstellung für die Schwierigkeitsstufe von Spielen

Wenn ihr jemand seid, der Spiele immer in derselben Schwierigkeitsstufe spielt, spart euch diese Einstellung womöglich eine Menge Zeit. Ihr könnt in den PS5-Settings eine Voreinstellung wählen, die die Schwierigkeit eines jeden Spiels immer auf dieselbe Stufe setzt.

Auf derselben Einstellungsseite könnt ihr zusätzlich ähnliche Settings für das Spielen in First- oder Third-Person, Untertitel- und Audio-Sprache oder ob ihr eure Games lieber im Performance- oder im Grafik-Modus zocken wollt, vornehmen.

Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Voreinstellungen

Ebenfalls könnt ihr Spoiler-Warnungen einstellen, die euch vor dem Ansehen bestimmter Inhalte, auf mögliche Spoiler hinweisen.

Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Spoiler-Warnungen

Schützt eure Privatsphäre

Wenn ihr eure PS5 zum ersten Mal einrichtet, bekommt ihr eine Reihe an Fragen über eure Privatsphäre-Präferenzen gestellt. Falls ihr euch beispielsweise nicht mehr daran erinnern solltet, was ihr damals angegeben habt, könnt ihr diese Präferenzen jederzeit überprüfen.

Für den bestmöglichen Datenschutz solltet ihr unter „Hier legst du fest, wie deine Daten erfasst und genutzt werden“ alle Optionen begrenzen oder deaktivieren.

Außerdem lohnt es sich, einen Blick auf „Deine Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen“ zu werfen, um zu überprüfen, was öffentlich auf eurem PSN-Profil geteilt wird.

Einstellungen > Benutzer und Konten > Datenschutz

Konfiguriert eure Energiesparen-Einstellungen

Das Thema Energiesparen ist derzeit aus gutem Grund in aller Munde. Auch eure PS5 verfügt über eine Reihe an Einstellungen, um den Stromverbrauch zu minimieren. So könnt ihr beispielsweise deaktivieren, dass eure PlayStation 5 während dem Ruhemodus die USB-Ports mit Energie versorgt oder einstellen, wann eure Konsole oder euer Controller in diesen wechseln.

Einstellungen > System > Energie sparen

Automatisch Anmelden

Wenn ihr die einzige Person seid, die mit der PS5 spielt, könnt ihr einstellen, dass euer Profil bei jedem Start der Konsole automatisch angemeldet wird. Das spart euch dann jedes Mal ein wenig Zeit, wenn ihr die PlayStation 5 hochfahrt.

Einstellungen > Benutzer und Konten > Login-Einstellungen

