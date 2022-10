PS5 DualSense Edge: Ihr könnt jetzt den Pro-Controller für die PS5 vorbestellen

Ihr könnt den ersten eigenen Pro-Controller von Sony, den DualSense Edge, für die PS5 ab dem 25.10.2022 vorbestellen. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch.

Vor kurzem hat Sony ihren ersten eigenen Pro-Controller, den DualSense Edge, vorgestellt. Am 18.10. hat Sony dann weitere konkrete Details zu ihrem Elite-Gamepad verraten. Ausstattung, Release-Datum, Lieferumfang und auch der stolze Preis des Gamepads sind jetzt bekannt.

Ab heute, dem 25.10. 22, könnt ihr euch den DualSense Edge für 239,99 € endlich vorbestellen.

Das Veröffentlichungsdatum ist am Donnerstag, den 26. Januar 2023, geplant. Ihr bekommt den vorbestellten Controller daher est im nächsten Jahr.

Was der DualSense Edge alles so kann, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

DualSense Edge vorbestellen

Wo kann man den DualSense Edge vorbestellen? Bislang ist der Controller nur bei Sonys hauseigenem Store PlayStation Direct für die Pre-Oder gelistet. Sollten noch weitere Händler das neue Gamepad anbieten, aktualisieren wir diesen Artikel aber natürlich sofort für euch.

DualSense Edge Wireless Controller auf PlayStation Direct

Die Vorbestellung ist bereits möglich, ihr könnt den Controller, sobald ihr euch angemeldet habt, in den Einkaufswagen packen und direkt bestellen.

Was gibt es für Zubehör für den DualSense Edge? Zusätzlich zum eigentlichen Gamepad kann man bei PlayStation Direct auch noch die austauschbaren Stickmodule vorbestellen. Der Kauf des Zubehörs ist im Vergleich zum DualSense Edge schon jetzt möglich.

DualSense Edge Stickmodul auf PlayStation Direct

Solltet ihr bei eurem DualSense Edge Probleme mit Controller Drift bekommen, könnt ihr die Thumbsticks einfach austauschen.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer des DualSense Edge:

