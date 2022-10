Discord testet endlich ein wichtiges Feature auf der PS5 – Kommt bald der Sprachchat?

Für viele PC-Gamer ist Discord bereits seit längerem unverzichtbar. Seit Anfang des Jahres kann man das Kommunikations-Tool auch mit der PS4 und PS5 verknüpfen. Das wichtigste Feature hat bisher aber noch gefehlt: der Voicechat. Jetzt gibt es endlich Hinweise, dass dieser bald kommen könnte.

Seit dem 31. Januar ist es möglich, euren Discord-Account mit dem PSN-Konto zu verknüpfen (via PlayStation.com). Dadurch könnt ihr auf Discord anzeigen lassen, was für ein Spiel ihr gerade zockt. Dies kann unter anderem dabei helfen, Mitspieler zu finden, die momentan dasselbe Game spielen und ist vor allem bei Crossplay-Games nützlich.

Das wichtigste Feature von Discord – der Sprachchat – war bei der PlayStation bislang allerdings noch nicht möglich. Jetzt gibt es aber erste Indizien dafür, dass sich das endlich bald ändern könnte.

Discord-Sprachchat auf der PS5

Was sind das für Hinweise? Am 23.10. tauchten auf Reddit und Twitter Screenshots aus der Mobile-App eines amerikanischen Discord-Users auf, welche erstmals die Integration des Sprachchats für die PS5 zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mit dem neuen Feature wird es endlich möglich sein, euren Discord-Anruf vom PC oder der mobilen App problemlos auf der PS5 fortzuführen. Ob ihr diese auch direkt von eurer PS5 starten könnt, geht aus den Screenshots allerdings nicht hervor.

Klar ist allerdings bereits, dass das Feature für die PS4 leider nicht möglich sein wird. Dies ist zwar schade, aber auch nachvollziehbar, da die Konsole durchaus ihre Probleme mit Multitasking hat.

Der Discord-Sprachchat wird die ursprüngliche Party- und Voice-Chat-Funktion der PlayStation außerdem nicht ersetzen, sondern zusätzlich zu diesem verfügbar sein.

Wie ihr Discord und euren PSN-Account verknüpft, könnt ihr hier nachlesen:

Ihr könnt eines der besten Tools für Gamer jetzt auf PS4 und PS5 nutzen, aber ein wichtiges Feature fehlt

Der Discord-Sprachchat für die PlayStation ist längst überfällig

Wann kommt das Feature? Da sich der Discord-Sprachchat für die PS5 derzeit noch in einer Testphase befindet, ist noch nicht klar, wann das Feature endlich für alle kommen wird. Am heutigen 24. Oktober war die Beta der neuen Funktion in Deutschland noch nicht verfügbar.

Bereits seit längerem war die Implementierung dieses Features aber ein großer Wunsch der Community. Dass es überhaupt so lange gedauert hat, ist vor allem enttäuschend, da Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan bereits bei Beginn der Partnerschaft zwischen Sony und Discord im Mai 2021 erklärte:

Unser Ziel ist es, die Discord- und PlayStation-Erlebnisse auf Konsole und Mobilgeräten ab Anfang nächsten Jahres noch enger miteinander zu verknüpfen, damit Freunde, Gruppen und Communitys sich treffen, Spaß haben und einfacher kommunizieren können, während sie gemeinsam Spiele spielen. Jim Ryan, Chef von Sony, via sie.com).

Auf der Xbox ist es hingegen schon etwas länger möglich, den Sprachchat von Discord zu benutzen. Dort erfreut sich das Feature auch größter Beliebtheit, weswegen zu hoffen ist, dass auch die Implementierung für die PS5 so reibungslos laufen wird.

Auch hier wurde zunächst ein Beta-Update für Xbox Insider ausgerollt und später für alle verfügbar gemacht.

Warum Voicechat in vielen Games so essenziell ist, könnt ihr hier nachlesen:

Darum ist der Voicechat in Multiplayer-Spielen so verdammt wichtig

Wisst ihr nicht, was ihr auf eurer PlayStation spielen sollt? Falls ihr nicht wisst, was ihr als Nächstes auf eurer PS4 oder PS5 zocken sollt, können wir euch weiterhelfen. Denn am 13.10.2022 wurde eine ganze Reihe an neuen Spiele für die beiden PS-Plus-Kategorien Extra und Premium bekannt gegeben.

Einen Überblick über die Games findet ihr in diesem Artikel:

Das neue Line-up von PS Plus Extra und Premium im Oktober dürfte euch wochenlang an eure PS5 fesseln