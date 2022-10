Das neue Line-up von PS Plus Extra und Premium im Oktober dürfte euch wochenlang an eure PS5 fesseln

Sony hat die neuen Games für PS Plus Extra und Premium im Oktober offiziell bekannt gegeben. Und die können sich durchaus sehen lassen. Gute Nachrichten gibt es vor allem, wenn ihr „Assassin’s Creed“- oder JRPG-Fan seid.

Am 13.10.2022 wurden die neuen Spiele für die beiden PS-Plus-Kategorien Extra und Premium bekannt gegeben. Diese stehen für euch ab dem 18. Oktober zum Download bereit, sofern ihr über ein Extra- oder Premium-Abonnement des Spiele-Services verfügt. Die Spiele für PS Plus Essential im Oktober könnt ihr hier nachschlagen.

Ganz besonders dürften sich JRPG- und Assasin’s Creed-Fans über die neuen Ergänzungen des Spielekatalogs freuen.

Das sind die Highlights der neuen PS Plus Spiele:

Unter den neuen Games befinden sich ganze sechs Titel des beliebten Meuchel-Abenteuers von Ubisoft, darunter das beliebte Assassin’s Creed Odyssey. Für Rollenspielliebhaber werden außerdem fünf Spiele der Dragon Quest-Reihe zu PS Plus Extra und Premium hinzugefügt.

Mit GTA Vice City: Definitive Edition und drei älteren Titel aus der beliebten Yakuza-Reihe gibt es zudem weitere namhafte neue Titel, die gleichzeitig auch für ein wenig Nostalgie sorgen.

Und natürlich darf passend zum Halloween-Monat Oktober auch ein Horrorspiel in den Ergänzungen des Spielekatalogs nicht fehlen. Aus diesem Grund bekommt ihr mit The Medium ein Spiel, bei dem ihr euch ordentlich gruseln könnt.

Neue PS Plus Spiele Oktober im Überblick (Extra & Premium):

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS5, PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Assassin’s Creed 3 Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Hohokum (PS4)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Limbo (PS4)

Ultra Street Fighter 4 (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Die große Anzahl an Games wird euch sicherlich für die nächsten Wochen an eure PS5 oder PS4 fesseln. Alleine Assassin’s Creed Odyssey, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age und Grand Theft Auto: Vice City sorgen laut howlongtobeat zusammen schon für rund 200 Stunden Spielspaß.

Habt ihr noch keine PS5? Falls ihr euch noch keine PS5 habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Es kommt regelmäßig zu PS5-Angeboten bei den verschiedenen Händlern. Wenn ihr unseren Liveticker im Auge behaltet, sinkt die Chance, dass ihr die beliebte Konsole verpasst.

