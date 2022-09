PS5: Macht euch Zocken mit der Konsole bei den aktuellen Strompreisen arm?

Die Strompreise in Deutschland sind in letzter Zeit stark gestiegen. Manch leidenschaftlicher Gamer mag sich deshalb derzeit die durchaus berechtigte Frage stellen, ob er auf Bildschirmzeit verzichten sollte, um den Geldbeutel zu schonen. In diesem Artikel beschäftigen wir uns deshalb mit der Frage, was die PS5 an Strom verbraucht und was euch das kostet.

Der Ausspruch: „Zeit ist Geld“ könnte für Gamer momentan kaum treffender sein. Schließlich steigen die Strompreise aufgrund der Energiekrise aktuell stark an.

Einerseits wollen wir auf unser liebstes Hobby natürlich nicht verzichten, andererseits schlägt jede gespielte Stunde im Moment so deutlich zu Buche wie noch nie zuvor.

In einer aktuellen Umfrage von MeinMMO gaben knapp 50 % unserer Leser an, dass sie in der Woche um die 20 Stunden zocken.

Deshalb berechnen wir in diesem Artikel, was die enorm begehrte PS5 für einen Stromverbrauch bei ebendieser wöchentlichen Spielzeit hat, wie das im Vergleich zur PS4 aussieht und was das bei den aktuellen Strompreisen durchschnittlich kosten dürfte.

So hoch ist der Verbrauch der PS5 im Vergleich zur PS4 Pro

Wie viel Strom schluckt die PS5? Grundsätzlich muss man sagen, dass es Sony mit der PlayStation 5 im direkten Vergleich mit der Vorgängerkonsole – der PS4 Pro – durchaus gelungen ist, nicht nur eindeutig bessere Leistung zu liefern, sondern auch einen effizienteren und sparsameren Umgang mit Energie.

Trotzdem hängt der tatsächliche Verbrauch stark davon ab, was ihr mit der Konsole macht.

Am wenigsten Strom verbraucht die PS5 offensichtlich, wenn sie ausgeschaltet ist: nämlich 0,1 bis 0,45 Watt in der Stunde (PS4 Pro: 1,5 Watt).

Und auch im Ruhemodus liegt der Energiebedarf der Konsole bei stündlich gerade einmal 1 bis 1,5 Watt. Auch hier schneidet die PS4 Pro mit 5 Watt definitiv schlechter ab.

Klar dürfte also schon jetzt sein, dass ihr die Konsole definitiv immer ausschalten oder mindestens in den Ruhemodus versetzen solltet, wenn ihr sie nicht gerade aktiv nutzt.

Wenn ihr nur im Menü der Konsole seid, liegt der Verbrauch schon bei rund 50 Watt pro Stunde (PS4 Pro: ca. 70 Watt). Beim Streaming kann der Stromverbrauch der PS5 auf bis zu 75 Watt steigen; auch dieser Wert liegt erneut klar unter dem Strombedarf der PS4 beim Streaming: bis zu 100 Watt in der Stunde.

Am höchsten ist der Stromverbrauch allerdings natürlich bei dem, wofür sie am meisten genutzt wird: dem Gaming.

Generell kann gesagt werden, dass der Energiebedarf der PS5 beim Zocken durchschnittlich bei zwischen 140 und 200 Watt in der Stunde liegt. Je nachdem, welches Game ihr spielt, variiert dies jedoch mitunter erheblich.

Bei grafisch weniger imposanten oder abwärtskompatiblen Spielen ist ein stündlicher Stromverbrauch von 100 bis 150 Watt die Regel, während er bei Games, die für die Hardware der Konsole besonders anspruchsvoll sind, sogar auch mal auf Höchstwerte bis zu 220 Watt steigen kann.

Bedeutet also: je aktueller euer Spiel und je höher dessen Auflösung ist, desto höher ist der Energieverbrauch.

Wer konkret Strom sparen möchte, sollte seine Games auf der PS5 im Performance- als im 4k-Modus spielen.

Im direkten Vergleich mit der PS4 Pro (im Schnitt 177 Watt) liegt die PS5 bei älteren Games also auch hier klar unter dem Verbrauch der PS4 Pro. Lediglich bei Next-Gen-Spielen dreht sich der Spieß um, sodass Sonys Prachtstück einen höheren Bedarf hat als ihr Vorgänger.

Hier die durchschnittlichen Verbrauchswerte im Vergleich

Status Ø PS5 Ø PS4 Pro Aus 0,1 – 0,45 Watt 1,5 Watt Ruhe 1-1,5 Watt 5 Watt Menü 50 Watt 70 Watt Stream 75 Watt 100 Watt Gaming 100-220 Watt 177 Watt Direkter Vergleich des Stromverbrauchs zwischen der PS5 und der PS4 Pro.

Aber: Nicht jede PS5 verbraucht gleich viel Strom

Kann man daher also grundsätzlich ableiten: „Je neuer die Konsole, desto billiger“? Alle für die PS5 genannten Werte beziehen sich auf das Launch-Modell der Konsole (CFI-1000). Interessant ist jedoch auch, wie sich der Stromverbrauch der PS5 über die beiden neueren Baureihen veränderte.

Bei dem Modell aus dem Jahr 2021 (CFI-1100) ist der Verbrauch mit durchschnittlich 229 Watt je Stunde beim Gaming nämlich sogar noch mal höher als bei der ursprünglichen Version der PS5.

Die neueste Revision konnte den Stromverbrauch hingegen um ein gutes Stück senken und verbraucht im Mittel „nur noch“ 201 Watt pro Spielstunde.

Dieses neue Modell (CFI-1200) ist bislang nur in Japan und Australien erhältlich, wird aber vermutlich demnächst auch schon in Europa verkauft werden.

Immerhin ein schwacher Trost für alle, die sich die PS5 und somit ältere Modelle der begehrten Konsole noch immer nicht kaufen konnten.

So viel kostet Strom im Moment durchschnittlich

Wie teuer ist Strom dieser Tage? Dies hängt grundsätzlich von einer Reihe von Faktoren ab wie eurem Wohnort und dem Anbieter. Im Schnitt liegt der aktuelle Strompreis laut dem Vergleichsportal Verifox aber etwa bei knapp 51 Cent pro Kilowattstunde – und damit so hoch, wie noch nie in Deutschland zuvor (via verifix.de).

Jahr Strompreis pro kWh 2022 39,92 ct/kWh 2021 30,73 ct/kWh 2020 29,36 ct/kWh 2019 29,51 ct/kWh 2018 27,82 ct/kWh Die Strompreise der letzten fünf Jahre im Jahresmittel (Quelle: Verivox).

Wenn wir also von einem Worst-Case-Szenario ausgehen und den bei der PS5 maximal gemessenen Verbrauch bei einem Next Gen-Titel von 220 Watt nehmen und mit der wöchentlichen Spielzeit von 20 Stunden verrechnen, ergibt das einen Stromverbrauch von:

täglich: 0,63 kWh

wöchentlich: 4,40 kWh

monatlich: 17,56 kWh

jährlich: 228,23 kWh

Dies entspricht somit Kosten von täglichen Kosten von etwa:

täglich: 0,32 €

wöchentlich: 2,24 €

monatlich: 8,95 €

jährlich: 116,40 €

Fazit

Die begehrte Konsole wird euch nicht in den finanziellen Ruin treiben, wenn ihr eure 20 Stunden in der Woche spielt. Dennoch ist es aufgrund der aktuellen Situation sicherlich ratsam, etwas bedachter mit seiner Bildschirmzeit umzugehen und die zukünftigen Strompreis-Entwicklungen weiter im Blick zu behalten.

