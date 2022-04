PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Gibt es an einem Abend mal wieder nichts zu zocken, dann gefällt mir die Vorstellung, einfach durch eine Bibliothek von hunderten Spielen zu stöbern und was Neues anzufangen, ohne dafür gleich PayPal zu belasten.

Die knapp 20 verfügbaren Spiele der PS Plus Collection bleiben im Essential-Abo für Besitzer einer PS5 enthalten ( via twitter.com ).

Game Pass vs PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsolen im Vergleich

Damit ihr wisst, welches Abonnement in Zukunft für euch am besten geeignet ist, findet ihr hier die Inhalte, Kosten und eine Einschätzung, für wen sich die einzelnen Pakete eignen.

Für Kunden von PS Plus eine interessante Neuerung, aber auch eine neue Entscheidung. So wird zum Beispiel der Streaming-Service „PS Now“ in das Angebot integriert.

PS Plus ist bereits seit 2010 verfügbar und hat seitdem viele Änderungen durchgemacht. Die größte Anpassung steht jedoch noch bevor: Im Juni 2022 teilt sich das Abo in 3 verschiedenen Angebote auf.

PlayStation Plus ändert im Juni seine Angebots-Struktur und bietet euch dann 3 verschiedenen Abonnements für PS5 und PS4. MeinMMO schlüsselt die einzelnen Inhalte auf, zeigt die Kosten und gibt Empfehlungen, welches Paket sich für euch am besten eignet.

