6 Tipps, wie ihr eure PS4 schneller machen könnt

Hier lohnt es sich dann, die PS4 regelmäßig gründlich zu reinigen und von Staub und Schmutz zu befreien. Wie ihr eure PS4 am besten reinigt, könnt ihr in unserem Guide auf MeinMMO nachlesen:

Je nachdem, wo ihr eure PS4 positioniert habt, sammelt sich in eurer Konsole jede Menge Staub und Schmutz an. Dadurch wird die Konsole nicht nur deutlich lauter, sondern auch langsamer. Denn die Konsole kann die Hitze nicht mehr richtig ableiten.

Mit diesem Trick wird die Performance eurer Spiele zwar nicht besser, dafür füllen sich die Menüs aber wieder flüssiger und angenehmer an. Solltet ihr sogar falsche Daten in euren Menüs sehen oder es wird nicht mehr alles angezeigt, dann ist der Aufbau der Datenbank oft die einzige Lösung.

Wer eine PS4 Pro besitzt, der kann in den Einstellungen die Funktion „Boost Mode“ aktivieren. Dieser Modus bringt euch in unterstützten Spielen eine bessere Bildrate und kann die grafische Qualität verbessern. Auch die Ladezeiten können kürzer ausfallen. Das gilt auch für Spiele, die nicht den Hinweis „PS4 Pro Enhanced“ besitzen.

