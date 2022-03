Game Pass vs PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsolen im Vergleich

Sony (PS4, PS5) hat sein neues Modell für PS Plus vorgestellt. Was bietet PS Plus und wie sieht es im Vergleich zum Game Pass von Microsoft (PC, Xbox One, Xbox Series X) aus? MeinMMO stellt euch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor.

Sony hat sein neues Abo-Modell für PS Plus vorgestellt. Viele fragen sich nun, für wen sich PS Plus lohnen könnte und wie es eigentlich mit dem Game Pass aussieht.

In unserem Artikel wollen wir PS Plus mit dem Game Pass vergleichen. Wir erklären euch, was die beiden Abos bieten und was ihr für euer Geld bekommt. Anschließend schauen wir, wo Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede liegen.

Sony hat sein neues PS-Plus-Modell zwar nicht mit dem Game Pass verglichen, es handelt es sich hier aber um die wichtigsten Abo-Services für die aktuellen Konsolen (PS5 und Xbox Series X).

Preis

Was kostet PS Plus? Das neue Modell von PS Plus bietet euch drei Preisstufen an:

PlayStation Plus Essential: Monatlich: 8,99 €; vierteljährlich: 24,99 € oder jährlich: 59,99 €

PlayStation Plus Extra: Monatlich: 13,99 €, vierteljährlich: 39,99 €, jährlich: 99,99 €

PlayStation Plus Premium: Monatlich: 16,99 €, vierteljährlich: 49,99 €, jährlich: 119,99 €

Was kostet der Xbox Game Pass? Microsoft bietet vom Game Pass ebenfalls drei verschiedene Modelle an, die ihr abonnieren könnt:

PC Game Pass: Monatlich 9,99 €, vierteljährlich 29,99 €, jährlich 120 €

Xbox Game Pass: Monatlich 9,99 €, vierteljährlich 29,99 €, jährlich 120 €

Xbox Game Pass Ultimate: Monatlich 12,99 €, vierteljährlich 38,99 €, jährlich 140 €

Mit einem Trick könnt ihr übrigens beim Kauf vom Xbox Game Pass richtig Geld sparen. Die Xbox Series X|S könnt ihr mittlerweile auch in Kombination mit dem Game Pass erwerben. Ob und für wen sich „Xbox All Access“ lohnen könnt, lest ihr hier auf MeinMMO:

Xbox All Access: Ab heute könnt ihr die Xbox Series X/S im Abo kaufen – Für wen lohnt sich das?

Inhalte und Vorteile

Was bietet PS Plus? Bei PS Plus Essential bekommt ihr den gleichen Service, den ihr bisher auch mit PS Plus bekommen hattet. Dazu gehören die beiden kostenlosen Spiele im Monat, exklusive Rabatte im PS Store, Cloud-Speicherplatz und Online-Multiplayer.

Bei PS Plus Extra bekommt ihr zusätzlich zu den Vorteilen von „Essential“ noch 400 Spiele, auf die ihr mit dem Abo jederzeit zugreifen könnt. Ihr könnt die Spiele nur herunterladen und nicht streamen.

Mit PS Plus Premium bekommt ihr die Vorteile von „Essential“ und „Extra“ und erhaltet Zugriff auf 340 zusätzliche Spiele. Hier könnt ihr PS1-, PS2- und PS3-Titel auf eurer PS4 oder PS5 auch streamen.

Preis in Euro (1 Monat) Vorteile PS Plus Essential 8,99 Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store Cloud-Speicher für Saves Online-Multiplayer PS Plus Extra 13,99 Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store Cloud-Speicher für Saves Online-Multiplayer

Zugriff auf 400 Spiele PS Plus Premium 16,99 Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store Cloud-Speicher für Saves Online-Multiplayer

Zugriff auf 740 Spiele

Was bietet der Game Pass? Sowohl der PC Game Pass als auch der Xbox Game Pass bieten euch Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek. Microsoft ergänzt die Spiele regelmäßig, streicht aber auch immer wieder Spiele von der Liste. Mit dem Game Pass könnt ihr außerdem einige Spiele direkt zum Release ohne Aufpreis zocken. Für PC-Spieler gibt es im Game Pass Zugriff auf EA Play, den Abo-Service von EA.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr auf der Xbox Zugriff auf den Online-Multiplayer und könnt Xbox Cloud Gaming verwenden. Außerdem könnt ihr euch jeden Monat ein paar Spiele kostenlos holen (Games With Gold).

Preis in Euro (1 Monat) Vorteile PC Game Pass 9,99 Zugriff auf Spiele ohne Aufpreis Abo-Service „EA Play“

AAA-Spiele direkt zu Release Xbox Game Pass 9,99 Zugriff auf Spiele ohne Aufpreis

AAA-Spiele direkt zu Release Xbox Game Pass Ultimate 12,99 Zugriff auf Spiele ohne Aufpreis

AAA-Spiele direkt zu Release Online-Multiplayer Kostenlose Spiele (Games with Gold) Xbox

Abo-Service „EA Play“

Cloud Gaming

Spiele

Was bietet PS Plus? PS Plus bietet euch in „Essential“ jeden Monat ein paar kostenlose Spiele, die ihr eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Mit „Extra“ und „Premium“ erhaltet ihr Zugriff auf bis zu 740 Spiele, die ihr ohne Aufpreis auf eurer PS4 und PS5 zocken könnt. Es sollen sowohl PS4- als auch PS5-Spiele enthalten sein.

Was bietet der Game Pass? Aktuell bietet der Game Pass mehr als 300 Spiele. Dazu gehören Blockbuster, die ihr auch auf dem PC spielen könnt. Einige Spiele wie ältere Xbox-One oder Xbox-360-Spiele könnt ihr nur auf einer Xbox zocken. Viele Blockbuster könnt ihr mit dem Game Pass direkt zum Release ohne Aufpreis auf dem PC und/oder der Xbox zocken.

Neue Spiele wie Rainbow Six Siege: Extraction könnt ihr direkt mit dem Game Pass spielen.

PS Plus vs Xbox Game Pass – Wo liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten?

Das sind die Gemeinsamkeiten: Sowohl der Game Pass Ultimate (bzw. Xbox Gold) als auch PS Plus sind zwingende Voraussetzung, wenn ihr auf den Konsolen den Online-Multiplayer nutzen wollt.

Beide Abo-Dienste bieten euch Zugriff auf jede Menge Spiele, die ihr ohne Aufpreis auf eurer Konsole zocken könnt. Beide Dienste könnt ihr digital bezahlen oder via Guthabenkarte aus Geschäften.

Das sind die Unterschiede: Der größte und wichtigste Unterschied ist, dass ihr mit dem Game Pass viele Spiele direkt zum Release mit dem Game Pass zocken könnt. Spiele wie Halo Infinite oder Forza Horizon 5 konntet ihr direkt am 1. Tag (Day One) mit dem Game Pass zocken. Sony bietet das bei PS Plus nicht an, sagt aber, dass erstmal nichts in Stein gemeißelt ist.

Im „Game Pass Ultimate“ bekommt ihr außerdem Zugriff auf EAs Abo-Service „EA Play“, wo ihr auf etliche weitere Spiele Zugriff habt. Auf der PlayStation ist „EA Play“ nicht in PS Plus enthalten und soll auch im neuen Modell nicht enthalten sein.

Ein weiterer Unterschied ist, dass ihr den „Game Pass Ultimate“ sowohl auf dem Windows-PC als auch auf der Xbox nutzen könnt. Bei PS Plus ist so ein Hybrid-Modell nicht vorgesehen und ihr könnt eure Playstation-Spiele nicht auf dem Windows-PC spielen.

PS Plus bietet ab Juni einen „Game Pass“ mit über 700 Spielen – Alles zu Release, Preisen und Inhalt