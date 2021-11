Ab dem 2. November könnt ihr eine Xbox Series X im Abo kaufen. MeinMMO stellt euch das Angebot genauer vor.

Microsoft hat heute mit “Xbox All Access” ein neues Abo-Modell vorgestellt. Die Besonderheit ist, dass ihr neben dem Game Pass auch eine Konsole bekommt.

MeinMMO stellt euch das neue System genauer vor und verrät, ob sich das für euch lohnen könnte.

Ab dem 2. November bekommt ihr eine Xbox Series X im Abo

Was ist Xbox All Access? Hierbei handelt es sich um ein neues Abo-Modell. Darin enthalten sind

Eine Xbox-Konsole (Series X oder S)

Der Xbox Game Pass Ultimate mit rund 100 Spielen, die ihr auf dem PC oder der Xbox zocken könnt.

Was kostet Xbox All Access? Grundsätzlich kommt es darauf an, welche Konsole ihr gerne haben wollt. Das Abo mit der Xbox Series X ist etwas teurer, während ihr das Abo mit der Series S günstiger bekommt. Ihr zahlt bei beiden Modellen monatlich für die Konsole und den Game Pass.

Die Konsole dürft ihr am Ende des Abos behalten.

Xbox All Access mit Xbox Series S:

Xbox Series S-Konsole

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud

Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 24,99 Euro monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

Xbox All Access mit Xbox Series X

Xbox Series X

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox CloudGaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 32,99 Euro monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

Die Xbox Series X|S bekommt ihr direkt beim Einzelhändler oder Online

Wie bekomme ich meine Xbox Series X|S? Microsoft arbeitet mit verschiedenen Einzelhändlern zusammen, um das Angebot in Deutschland anbieten zu können. Der erste Händler ist Cyberport. Hier könnt ihr ab dem 2. November sowohl in den Filialen als auch online “Xbox All Access” erwerben.

Microsoft hatte auch schon erklärt, dass in Zukunft weitere Händler folgen werden. Sobald weitere Händler dazu kommen, werden wir unseren Artikel für euch aktualisieren.

Was ist mit Österreich und der Schweiz? Solltet ihr in der Schweiz oder in Österreich wohnen, dann müsst ihr euch noch gedulden. Ab 2022 soll Xbox All Access dann auch in diesen Ländern erhältlich sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr dazu wissen.

Xbox Series X|S im Abo – Lohnt sich das überhaupt?

Wie gut ist das Angebot? Im Folgenden stellen wir euch beispielhaft vor, wie viel ihr für Game Pass Ultimate und Series X einzeln zahlen würdet. Anschließend erklären wir euch, für wen sich das Angebot lohnen könnte.

Aktuell bezahlt ihr für den Xbox Game Pass Ultimate 12,99 Euro im Monat.

Für die Xbox Series X müsst ihr zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 2. November 2021) 499 Euro zahlen.

Zusammengerechnet kommt ihr auf 791,76 Euro.

Kauft ihr die Xbox Series X im Abo über Xbox All Access, dann bekommt ihr die Konsole tatsächlich rund 30 Euro günstiger, als wenn ihr die Konsole direkt im Einzelhandel kaufen würdet. Solltet ihr euch ohnehin den Game Pass zulegen wollen, dann lohnt sich das Angebot für euch erst recht.

Bei der Xbox Series S sieht es ein wenig anders aus. Hier zahlt ihr für die Konsole im Abo insgesamt nur 288 Euro (12 Euro mal 24 Monate), im Einzelhandel und Online bekommt ihr die Xbox Series S aber bereits für 222 Euro und spart damit im Gegensatz zur Series X nicht unbedingt.

Ob sich die Xbox Series S überhaupt für Gamer lohnt, erklären wir euch von MeinMMO in folgendem Artikel. Hier zeigen wir euch außerdem noch einmal, wo genau die Unterschiede zwischen den beiden Modellen liegen.

