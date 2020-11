Ihr habt euch die PS5 gekauft und überlegt euch das „PS Plus“-Abo zuzulegen, wisst aber nicht, wie man PS Plus kündigen kann? MeinMMO bietet euch hier alle wichtigen Infos rund um PlayStation Plus.

Was ist PS Plus überhaupt? Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service von Sony Interactive Entertainment. Ein Abo kostet im Schnitt 60 Euro.

Was kostet PS Plus? Ein Monat kostet im PS-Plus-Abo 8,99 €. Wenn man sich allerdings für längere Lautzeiten entscheidet, verringern sich die Kosten: 3 Monate kosten 24,99 € und 1 Jahr kostet 59,99 €.

Regelmäßig bekommt ihr aber gute Angebote für PS Plus, dann spart ihr meistens mehre Euros.

Was bringt mir PS Plus? PS Plus bietet euch verschiedene Vorteile, die wir euch hier auflisten wollen:

PS Plus benötigt ihr beispielsweise, um bestimmte Spiele im Multiplayer spielen zu können. Ohne Abo habt ihr keinen Zugriff auf den Multiplayer.

Ihr bekommt Zugriff auf PSN-Cloudspeicher, wo ihr eure Speicherstände automatisch sichern könnt.

Als PS-Plus-Mitglied bekommt ihr pro Monat in der Regel 2 Games als digitalen Download im PlayStation Store und ohne zusätzliche Kosten. Für PS5-Besitzer gibt es im PS-Plus-November 2020 sogar 3 Spiele.

Außerdem bekommt ihr im offiziellen PlayStation-Store Rabatte auf bestimmte Spiele und besondere Deals. Bei der „Doppelte-Rabatte“-Aktion im PS Store spart ihr mit PS Plus immer bares Geld.

Beim vergangenen Days of Play konntet ihr 30 % bei PS Plus sparen. Solche Angebote bietet Sony regelmäßig an.

PS Plus kündigen – So geht‘s

Ihr habt PS Plus abonniert, wollt aber kündigen oder wollt nicht, dass sich das Abo automatisch verlängert? MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst.

PS Plus am PC oder Handy kündigen: Am PC und dem Handy geht ihr über einen beliebigen Browser. Im Browser macht ihr Folgendes:

Meldet euch in der Kontoverwaltung an.

Anschließend wählt ihr im Menü links „Abonnement“ aus.

Bei PS Plus wählt ihr dann „autom. Verlängerung ausschalten“ aus. Damit wird euer Abo nicht mehr verlängert.

„PS Plus“-Abo auf der PS5 kündigen: Auf der PS5 geht es noch etwas einfacher, denn das könnt ihr direkt an der Konsole machen:

Auf der PS5 geht ihr auf die Einstellungen und wählt dann „Konto“

Anschließend wählt ihr „Zahlung und Abonnements“ und hier „Abonnements“

Hier wählt ihr PS Plus und wählt „autom. Verlängerung ausschalten“ an

PS Plus – Wie lange läuft mein Abo noch? Auf diese Weise könnt ihr überprüfen, wie lange euer Abo noch läuft:

Auf der PS5 geht ihr auf die Einstellungen und wählt dann „Konto“

Anschließend wählt ihr „Zahlung und Abonnements“ und hier „Abonnements“

Im nächsten Fenster findet ihr eine Übersicht aller Abonnements und wählt hier „PlayStation Plus“

Hier seht ihr dann alle Informationen zum Abonnement, inklusive Ablaufdatum

Destruction: Allstars gibt es 2021 als kostenloses „PS Plus“-Spiel

PS Plus kündigen: Wann gibt’s Geld zurück?

Wann bekommt man Geld zurück? Habt ihr ein „PS Plus“-Abo im PlayStation-Store gekauft, dann könnt ihr das Abo innerhalb von 14 Tagen stornieren.

Dafür müsst ihr euch direkt mit dem Sony-Support in Verbindung setzen, eine direkte Stornierung ist nicht möglich. Ob die Stornierung klappt, ist allein davon abhängig, ob ihr innerhalb der 14 Tage die Stornierung beantragt.

Klappt es, wird euch das Geld in Form von PSN-Guthaben zurückerstattet. Dieses Guthaben könnt ihr dann zum Beispiel für ein paar starke PS5-Spiele zum Launch der Konsole ausgeben:

PS5 Release: Das sind 7 starke Spiele zum Launch

PS Plus kündigen: Sind alle Spiele weg?

Was passiert bei einer Kündigung? Alle Spiele im „PS Plus“-Abo werden euch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das bedeutet aber auch, dass ihr den Zugriff auf alle Spiele verliert, sobald das Abo ausgelaufen ist.

Das gilt übrigens auch für die PS Plus Collection, die PS5-Spieler kostenlos bekommen können. Beendet ihr euer Abo, verliert ihr auch Zugriff auf die Spiele und auch auf den Cloud-Speicher, wo eure Speicherstände gesichert sind.

Wann kann ich wieder spielen? Schließt ihr ein neues Abo ab, könnt ihr wie gewohnt auch wieder auf die Titel zugreifen und auch den Cloud-Speicher wieder verwenden.

Das gilt übrigens für alle kostenlosen Spiele. Habt ihr euch die monatlichen „PS Plus“-Spiele gesichert, dann sind alle Spiele wieder für euch verfügbar.

Wenn ihr PS Plus abonniert habt, könnt ihr euch übrigens kostenlos 20 Spiele für eure PS5 holen. Hier erklären wir euch, wie es funktioniert: