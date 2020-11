Wer von euch PS Plus abonniert hat, bekommt Zugriff auf die PS Plus Collection direkt zum Launch. Hier sind 20 Spiele enthalten, darunter etliche Klassiker aus der PS4-Ära, wie Monster Hunter World oder Persona 5.

Wer PS Plus abonniert hat, bekommt Bugsnax übrigens kostenlos mit PS Plus im November .

Was ist das für ein Spiel? Bugsnax ein abgedrehtes First-Person-Adventure-Spiel und gleichzeitig auch einer der Launch-Titel für die PS5 . Das Spiel lässt euch dabei in die Haut eines Zeitungsreporters schlüpfen, der eingeladen wird, eine mysteriöse Insel mit verschiedenen, lebenden Leckereien zu erkunden. Dabei müsst ihr einige verrückte Aufgaben auf der Insel erledigen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Spiel? Borderlands 3 ist wie Destiny 2 kein direkter Launch-Titel per se, hat aber ein umfangreiches Upgrade auf die neue Konsolen-Generation an Bord. Das könnt ihr euch ohne weitere Kosten sichern, wenn ihr das Grundspiel bereits im Besitz habt. Das Upgrade lockt vor allem mit verbesserter Performance.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Spiel? Destiny 2 bietet auf der PS5 deutlich mehr Leistung als auf der alten PS4. Hier können Spieler jede Menge Verbesserungen spüren. Sven Galitzki hat Destiny 2 bereits auf der PS5 gespielt und lobt vor allem die sehr schnellen Ladezeiten und die deutlich verbesserte Framerate. Vor allem fühlt sich der neue DualSense viel präziser an als der alte DualShock.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Unsere Kollegen von der GamePro loben vor allem die tollen Musiklevel und die präzise Steuerung des Spiels. Solltet ihr das Spiel neben den großen Launchtiteln noch nicht bemerkt haben, dann schaut es euch unbedingt an, wenn ihr an Koop interessiert seid.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So schreibt 4players.de in ihrem Test: „Freut euch auf mehr Wucht, mehr Schwere, mehr Wumms, mehr Schönheit. Dieses Demon’s Souls ist ein ausgezeichnetes Remake.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

PS5 vs PS4: Spider-Man im Vergleich – so gut kann Next-Gen aussehen

Unsere Kollegen von der GamePro haben das neue Spider-Man-Spiel bereits gestestet und sehen darin einen gelungenen Nachfolger. Das Spiel „ist ein gelungenes Spin-off, das die Vorlage sinnvoll erweitert und mehr Herzblut in die Geschichte steckt“, schreibt die GamePro in ihrem Fazit.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel setzt die Geschichte dort fort, wo Marvel’s Spider-Man endete. Miles Morales wird von einer genetisch veränderten Spinne gebissen und erlangt ähnliche Kräfte wie Peter Parker. Ein Jahr nach dem Ende des ersten Spiels hat Morales unter Parker trainiert und sich vollständig in die Rolle des Spider-Man integriert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 × = fifty four

Insert

You are going to send email to