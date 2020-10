PS5 vs PS4: Spider-Man im Vergleich – so gut kann Next-Gen aussehen

Was ist Raytracing? Raytracing ist eine Technologie, mithilfe welcher Licht und Schatten besonders realistisch dargestellt werden soll. Dabei berechnet ein Algorithmus, wie das Licht in das menschliche Auge fällt und anschließend, wo der Blick hinfällt.

Und genau das können wir an den Bildern sehen. Vor allem in Sachen Beleuchtung und Reflexionen hat sich bei Spider-Man auf der PS5 einiges getan.

Sony hatte in einem PS5-Stream erklärt, dass die PS5 auf Raytracing setzt und hier eine wichtige Rolle spielt. So wird Raytracing verwendet, um zum Beispiel Schatten oder Reflexionen zu berechnen oder dient der allgemeinen Beleuchtung.

Vor allem in Sachen Leistung und Grafik hat sich einiges getan. Wir stellen euch die Unterschiede in diesem Artikel vor und zeigen euch, was sich ändert.

Sony hat das Spider-Man Remaster für die PS5 vorgestellt und das kann sich sehen lassen. So gut sieht das Spiel im Vergleich zur PS4 aus. Und nicht nur an der Grafik hat sich einiges getan, auch Spider-Man selbst ist überarbeitet worden.

