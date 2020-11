Während ihr geschlafen habt, hab ich heimlich Destiny 2 auf PS5 gespielt

MeinMMO hat von Sony eine PS5 zu Test-Zwecken erhalten: Shooter-Spezialist Sven Galitzki durfte die Next-Gen-Konsole sogleich mal spazieren führen. Hier schildert er, wie seine ersten Erfahrungen mit Destiny 2 auf der PlayStation 5 ausfallen.

Es ist gerade eine spannende Zeit rund um Destiny 2. Mit dem Start der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) und der Season 12 ist das Jahr 4 angebrochen. Außerdem dürfte die Reise für so manch einen Hüter auf den Next-Gen-Konsolen PS5 oder Xbox Series X weitergehen.

Die Xbox Series X ist dabei bereits verfügbar, die PlayStation 5 auch – allerdings nur in einigen Ländern wie den USA. Bei uns in Deutschland startet Sonys neue Konsole am 19. November. Doch MeinMMO hat bereits vorab eine PS5-Konsole von Sony gestellt bekommen und ich durfte die PS5 bereits testen.

Für mich gab es dabei überhaupt keine Frage, welches Spiel als erstes auf der PS5 unter die Lupe genommen wird: Destiny 2.

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist Destiny-Fan der ersten Stunde und hat enorm viel Zeit in beiden Teilen des Franchise verbracht. Wenn es ein Spiel gibt, das für immer einen Platz in seinem Herzen hat, dann ist das Destiny. Doch auch unzählige Stunden in verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern, sowie der Division- und der Battlefield-Reihe gehören zu seinem Portfolio.

Für Destiny 2 auf der PS5 musste ich mich nachts rausschleichen

Die Vorgeschichte: Am 11. November nahm ich voller Freude das Paket mit der PS5 vom Postboten entgegenen. Ich fühlte mich wie ein kleiner Jung kurz vor Weihnachten, aber auch gleichzeitig etwas bedrückt. Denn ich wusste genau: Ungünstiger hätte es nicht kommen können.

Wegen Arbeit und privater Verpflichtungen habe ich genau heute und morgen (am 11. und am 12.) keine Zeit, das gute Stück zu testen. Zudem wird mein neuer 4K-Fernseher für die PS5 erst am Montag eintreffen. „Zu mehr als aufbauen und mit viel Glück noch einrichten wird heute keine Zeit mehr sein“, dachte ich mir gestern.

So kam es dann auch. Ich war froh, dass ich die PlayStation 5 nach Feierabend überhaupt noch auspacken konnte, habe sie im Schnelldurchlauf eingerichtet (als PS4-User findet man sich sofort zurecht) und dann noch schnell den Download von Destiny 2 und The Division 2 gestartet. Schon musste ich weg.

Spät abends kam ich zurück, doch an Spielen war nicht zu denken. Denn auch der Hausdrache musste besänftigt werden und forderte seine Zeit ein. Denn ein altes russisches Sprichwort besagt: Happy Wife, Happy Life.

Kurzum: Hätte ich die PS5 noch angefasst, weiß ich nicht, ob ich Sony jetzt nicht erklären müsste, wie das Ding aus dem Fenster fallen konnte.

Kurz danach ging’s also ins Bett. Doch richtig schlafen konnte ich nicht. Ich wälzte mich eine Weile hin und her. Und als ich merkte, dass Madame tief und fest schlief, kannten kindliche Neugier und der Gamer in mir keinen Halt mehr. Während also die meisten von euch geschlafen haben dürften, schlich ich mich still und leise aus dem Schlafzimmer, checkte, ob die Kids wirklich schlafen, setzte mich an die PS5 und schmiss gleich Destiny 2 an.

So spielt sich Destiny 2 aktuell auf der PS5

Beachtet dabei: Ich habe das Ganze still und heimlich nachts durchgezogen, deswegen habe ich weder irgendwelche präzisen Messungen vorgenommen, noch detaillierte Vergleiche mit der PS4 Pro durchgeführt oder großartig Bilder gemacht. Das werde ich noch in den kommenden Tagen und Wochen tun.

Meine wichtigsten Erkenntnisse zu Destiny 2 auf PS5: Das Ganze begann zunächst mit einem dicken „Oh oh!“. Denn bei der Anmeldung lief es nach meinem Gefühl nicht wirklich schneller, als bislang auch auf der PS4 – vermutlich, da hier primär die Internet-Verbindung und nicht die Hardware der PlayStation 5 eine Rolle spielt.

Doch danach war die neue Power sofort zu spüren – wenn auch erstmal größtenteils bei den Ladezeiten. Denn aktuell läuft Destiny 2 über das Abwärtskompatibilität-Feature der PS5. Sprich, ihr spielt die PS4-Version mit einem Leistungsboost. Doch Features wie 60 FPS oder True 4K-Auflösung – das alles kommt erst später durch das kostenlose Upgrade.

Ich habe Destiny 2: Beyond Light auf der PS5 gespielt

Destiny 2 im Vergleich PS5 vs. PS4 Pro

Doch auch dieser erste Performance Boost hat mir bereits ein Lächeln auf die Lippen zaubern können. Am Tag zuvor habe ich noch auf der PS4 Pro gespielt und der Unterschied war jetzt schon wirklich enorm:

Destiny 2 lief absolut problemlos und technisch einwandfrei sauber.

Im Charakter-Menü gibt es zwar immer noch eine kleine Verzögerung, doch die ist nicht vergleichbar mit der, die man auf der PS4 erlebt. Nach circa einer Sekunde sieht man bereits den Charakter und seine Ausrüstung.

Der Anflug zu einem Schauplatz läuft deutlich schneller. Oft wird nicht nicht mal die eigentliche Flug-Animation mehr eingespielt. Man sieht sein Raumschiff zwar aus dem Orbit starten und dann ist man im Prinzip auch schon da.

Will man während des Fluges eine Waffe, Shader oder Mods begutachten, so ist das alles innerhalb von 1-3 Sekunden problemlos möglich. Auf der PS4 Pro wurde die inspizierte Waffe bei mir oft nicht mal angezeigt, wenn ich bereits im Turm gelandet war.

Ist man mit einem festen oder durch Matchmaking zugelosten Trupp unterwegs, kann der Anflug etwas länger, also solo dauern. Ist aber trotzdem viel schneller als bisher auf der PS4.

Die Menüs und Tabs öffnen sich generell spürbar schneller. Schneller Wechsel von Loadouts ist nicht länger ein Problem.

Will man auf den Sparrow aufsteigen, reicht das Antippen vom Knopf und schon sitzt man drauf.

Zwischen den einzelnen Gebieten gibt es keine Ladepausen mehr. Ich habe mich auf den Sparrow geschwungen und versucht, Schauplätze wie Europa rundum abzufahren. Das ging komplett fließend. Ohne einen einzigen Ruckler, ohne ein einziges Mal mit dem Warte-Rad auf dem Bildschirm hängenzubleiben.

Auch im Turm habe ich nicht einmal einen Ruckler oder gar Hänger zwischen den einzelnen Bereichen erlebt.

Schnellreise über die Karte einer Location ist nun endlich ihrer Bezeichnung würdig.

Auch wenn die 60 FPS erst im Dezember kommen sollen, habe ich generell das Gefühl, dass Destiny 2 nun viel runder und weicher läuft im unmittelbaren Vergleich zur PS4 Pro. Vielleicht profitiert das Action-MMO bereits jetzt schon spürbar vom Boost-Modus der PlayStation 5.

Die PS5 blieb die ganze Zeit über durchgehend leise, war nicht einmal zu hören – egal, wieviel gerade auf dem Bildschirm los war.

Der neue DualSense-Controller ist nach meinem Gefühl extrem präzise. Ich spiele stets mit maximaler Sensitivität bei Destiny 2, doch so präzise wie der DualSense ist der DualShock der PS4 da gefühlt nicht mal im Ansatz.

Ein Appetit-Happen, der Lust auf den 8. Dezember macht

Mein Fazit: Kurzum: Alle, Hüter, die sich eine PS5 holen wollen – freut euch drauf. Selbst mit den bisher wenigen konkreten Verbesserungen, wie bei der Ladezeit und möglicherweise auch schon bei der Framerate, war Destiny 2 auf der PS5 für mich jetzt schon ein Genuss und kein Vergleich zur PS4.

Wer bisher auf der PlayStation 4 oder der PS4 Pro an Destiny seine Freude hatte, dürfte es auf der PS5 definitiv noch mehr genießen. Es ist kein anderes Spiel, aber alleine schon durch das schnellere Laden ein anderes, wirklich flüssiges Erlebnis, das am 8. Dezember dann noch um einiges aufgewertet wird. Dann gibt es nämlich native 4K-Auflösung, 60 FPS im PvE, 120 FPS im PvP und einen FoV-Slider.

