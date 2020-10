Jetzt wisst ihr also, auf was ihr bei einem Fernseher achten sollt, den ihr für die neuen Konsolen kauft. Aber seid ihr euch schon sicher, welche Konsole es werden soll? Wir haben die Next-Gen miteinander verglichen und können euch damit bei der Entscheidung helfen:

Sony XH9005: Passend zur PlayStation 5 gibt es von Sony den XH90 4K TV. Dieser verfügt über ein Full Array LED-Display. Somit ist der ganze Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit jeweils an die Szene angepasst werden kann. Er bietet eine wirklich gute Spitzenhelligkeit und überzeugt mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis.

LED-TVs sind LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Sie stellen zwar Schwarz nicht so gut dar wie ein OLED, erreichen dafür aber eine wesentliche höhere Spitzenhelligkeit und bieten dennoch teils satte Farben, sowie einen starken Kontrast. Schlussendlich ist es eine Frage des Preises. OLEDs kosten in der Regel ein paar hundert Euro mehr als LED-TVs.

Gerade zu Beginn der OLED-TVs gab es das Problem, dass sich statische Bilder wie das Logo eines TV-Senders in das Bild „einbrennen“ konnten. Wobei es kein wirkliches einbrennen ist, sondern ein ungleichmäßiges Altern der einzelnen Pixel. Die Leuchtstärke von OLED-Pixeln lässt mit der Zeit nach. Statische Bilder sorgen also schlicht dafür, dass an diesen Stellen die Pixel schneller altern und es dadurch für den Zuschauer sichtbar wird.Bei heutigen OLEDs passiert das aber im privaten Gebrauch äußerst selten. Ihr müsstet den TV schon mehrere Monate auf dem gleichen Sender durchgehend laufen lassen, um einen solchen Effekt zu haben. Laut eines Langzeittests von RTINGS.com gibt es aber selbst nach über 5.000 Stunden keine Verschlechterung der Leuchtstärke oder irgendwelche „Burn-Ins“.

Noch mehr Details bekommt ihr in den Spielen zu sehen, wenn der 4K-TV auf ein sehr gutes HDR setzt. Hierbei am besten aktuelle Standards wie HDR10+ oder HDR10 Pro. Besonders gut wäre es, wenn der TV zudem über Dolby Vision verfügt. Dies ist ebenfalls eine HDR-Technik, bietet gegenüber dem normalen HDR allerdings den Vorteil, dass die Metadaten für jede Szene und jeden Frame hinterlegt werden können. Dadurch ergibt sich ein noch besseres Bild.

Wann sollte ich am besten einen 4K-Fernseher kaufen? Aktuell gibt es für LG-Fernseher eine Cashback-Aktion (noch bis 15. November), sodass sich hier ein Kauf lohnen kann. Des Weiteren findet am 13. und 14. Oktober der Amazon Prime Day 2020 statt. Hier könnten sich weitere Rabatte für Fernseher ergeben.

