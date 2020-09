PS5 vs. Xbox Series X – Wer sollte sich welche Konsole kaufen?

Die beiden Next-Gen-Konsolen haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Einer der größten Punkte dürfte dabei die Auswahl an Launch-Titeln sein. Die sind zwar bei beiden Konsolen nicht überragend, doch die PS5 hat klar die Nase vorn, was exklusive und interessante Spiele angeht.

Das ist PS Now : PS Now ist der Abo-Service von Sony und bietet Zugriff auf über 650 Spiele, darunter auch Titel der älteren Konsolen, die auf der PS4 gestreamt werden können. Allerdings finden sich hier weniger Multiplayer-Titel und keine brandneuen Vollpreis-Titel im Vergleich zum Game Pass.

Beim Release dürfen wir in Deutschland etwas eher Hand an die neue Xbox legen:

PS5 vs. Xbox Series X – PS Now und Game Pass

Was vergleichen wir? Sowohl Sony als auch Microsoft haben inzwischen viele wichtige Details zu ihren Konsolen verraten. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, stellen wir sie euch in den folgenden Kategorien gegenüber:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − fünf =

Insert

You are going to send email to