Xbox Series X vs PS5: Euer Interesse an der Xbox ist stark wie noch nie

Zudem wird die Ankündigung, dass Microsoft Bethesda gekauft hat, nicht gerade für weniger Interesse an der Konsole sorgen. Schon in unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass ihr ein starkes Interesse an der Xbox Series X habt.

Das eine Vorbestellung genau für letzteres nötig ist, zeigt schon eine E-Mail, die Amazon verschickt hat. Darin weist der Online-Händler daraufhin, dass es nur eine begrenzte Menge der Xbox Series X und Xbox Series S gibt. Wer also die neue Konsole kaufen will, sollte mit der Vorbestellung nicht allzu lange zögern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × sechs = fifty four

Insert

You are going to send email to