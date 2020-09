Nach dem Release aller wichtigen Informationen zu PS5 und Xbox Series X haben wir euch nochmal gefragt, welche Konsole ihr euch kaufen werdet. Hier sind die Ergebnisse.

Worum ging es? Es ist so weit: Alle Karten der Next-Gen-Konsolen sind nun auf dem Tisch. Wir wissen genau, wann die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen werden und wie viel sie kosten.

Deshalb haben wir euch in einer Umfrage gefragt, wie es nun um eure Entscheidung steht. Welche Konsole werdet ihr euch kaufen und hat sich eure Meinung vielleicht geändert? Und ihr habt uns rege geantwortet.

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage endete am 21. September. Insgesamt haben daran 2.279 MeinMMO-Leser teilgenommen. Jeder Leser konnte genau eine Stimme vergeben. Die Stimmenverteilung sieht folgendermaßen aus:

PS5 (Laufwerk-Version): 39,14 %

Xbox Series X: 38,00 %

PS5 Digital Edition: 12,64 %

Beide: 3,95 %

Keine: 3,82 %

Xbox Series S: 2,46 %

Die Laufwerk-Version der PS5 führt unsere Umfrage mit 39,14 % an. Ganz knapp dahinter kommt bereits die Xbox Series X mit 38,00 %. Beide Konsolen kosten 499 € und erscheinen im November.

Auf Platz 3 folgt die Digital Edition der PS5. Obwohl diese Version der PS5 100 € günstiger ist, haben sich nur 12,64 % von euch für sie entschieden. Es können sich wohl trotz des Preisunterschiedes nicht viele mit der rein digitalen Konsole von Sony anfreunden.

Beide Konsolen werden sich 3,95 % von euch kaufen. In den Kommentaren wurde aber mehrfach erwähnt, dass sie gestaffelt kommen. Bei der zweiten Konsole möchten viele erst gute Angebote abwarten. 3,82 % von euch werden sich weder eine PS5 noch eine Xbox Series X zulegen. Gründe dafür waren auch starke Gaming-PCs.

Am wenigsten konnte die Mini-Version der nächsten Microsoft-Konsole überzeugen: Nur 2,46 % unserer Leser werden sich die Xbox Series S kaufen. Bei einer kleineren SSD und schwächeren Specs als ihre Generations-Geschwister konnte die Konsole bei euch auch mit dem niedrigen Preis von 299 € nicht punkten.

Damit stützen MeinMMO-Leser die Aussage des PS5-Chefs Jim Ryan, der in schwächeren Konsolen wie der Series S keinen Erfolg sieht. Denn Spieler wollen eine Konsole über viele Jahre verwenden und sich nicht in 2 Jahren erneut Gedanken um ein neues Gerät machen.

Die Xbox gewinnt deutlich an Stimmen

Warum ist das interessant? Wenn man sich die früheren Umfragen hier auf MeinMMO anschaut, so hat die Xbox Series X seit ihrer Ankündigung den bisher höchsten Stand an Stimmen erreicht. Gerade mal 24 % der Befragten hätten sich vor einem Jahr für die Microsoft-Konsole entschieden, im Januar 2020 waren es noch 29 %. Das sieht mittlerweile anders aus.

Die PS5 hat in dem vergangenen Monat trotz Führung dennoch nachgelassen. Selbst, wenn man die Zahlen der Laufwerk- und der Digital-Versionen zusammenlegt. Sie ging von 57 % runter auf 51,78 %.

Darum hat die Xbox Series X so aufgeholt: Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft sein preisgünstiges Spieleabo noch weiter ausgebaut. Das hat auch dazu geführt, dass MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski nach etlichen Jahren von der PlayStation zur Xbox wechselt.

Ihr seid der gleichen Meinung: Das Angebot scheint euch zu überzeugen. Die Integration von EA-Play in den Game Pass hat das „Netflix für Gamer“ zu einer noch stärkeren Alternative gemacht.

Ich bin auch der Meinung, dass der Game Pass einen Wechsel für unentschlossene Menschen attraktiver macht. Das Angebot ist umfangreich, diverse Genres vertreten und alle Microsoft Studio Games direkt zum Release drin. Mein-MMO-Leser Marco

Und jetzt wurde auch noch Bethesda von Microsoft aufgekauft, was zum Zeitpunkt der Umfrage aber noch nicht bekannt war.

Vor allem in den Kommentaren unter dem Artikel und auf Facebook führte die Xbox Series X.

Viele von euch haben sich für die Microsoft-Konsole entschieden, wenn auch nicht immer direkt zum Release. Man wolle erst die „Kinderkrankheiten“ und erste Angebote und coole Spiele-Bundles abwarten, wobei man hier auf das All-Access-Programm (via GamePro) hofft, das in einigen Ländern den Game Pass beim Konsolenkauf enthält und sogar den Preis der Hardware drückt.

Auch MeinMMO-Leser, die sich eigentlich beide Konsolen holen werden, haben kommentiert, dass die Xbox eigentlich ihre „Hauptkonsole für Blockbuster-Titel“ sein wird:

Die Xbox Series X als Hauptkonsole und die PS5 für Exklusivtitel. Am PC spiele ich nur MMORPGs und den Flight Simulator 2020. MeinMMO-LeserIn Mihari

Die XSX als Hauptplattform, die PS5 DE für die Exclusives (auch endlich mal die PS4 Spiele ohne Staubsauger-Geräusche) […] MeinMMO-Leser Atain



Xbox-Chef will Verkaufs-Duell gegen PS5 gar nicht gewinnen – Warum?

Exklusive Spiele immer noch ein Hauptgrund für den PS5-Kauf

Auch wenn die Xbox stärker geworden ist, so führt bei der MeinMMO-Umfrage weiterhin die PS5. In den Kommentaren habt ihr uns mitgeteilt, dass es an den Spielen liegt, die exklusiv für die Sony-Konsole erscheinen werden.

Auch Spieler, die sich beide Konsolen zulegen werden, haben die Exclusives als ihren Grund für den Kauf genannt, wie man oben in den Kommentaren sehen kann. So schreibt beispielsweise Exelworks unter anderem:

(…) Bei Playstation sind es am Ende natürlich auch die tollen exklusiven Titel, die für mich der große Punkt sind. Ein PC ist für mich keine Option. Da gibt es halt nur ein paar Spiele, die mich reizen würden, wo ich dann sagen müsste „ja ok, dafür braucht man einfach einen PC“ und das ist für mich nicht interessant. MeinMMO-LeserIn Exelworks

Aber auch das neue PS-Plus-Angebot für die PS5 wurde als Grund erwähnt. So bietet Sony mit der PlayStation Plus Collection ein starkes Argument, um sich eine Playstation 5 zu kaufen:

Beide. Sony konnte mich jetzt auch überzeugen, in dem PS-Plus-Angebot sind gleich 16 Spiele, die ich verpasst hatte. Zwar nicht so wild, aber gleich so einen Haufen ist ganz ok. Dazu kommt die Ankündigung von Demon’s Souls und der kleine Sackboy sowie Spider-Man, was ich auch nicht gespielt habe. MeinMMO-LeserIn Namma

Doch auch die chaotische Vorbestellung der PS5-Konsolen hat die Stimmung geändert. Viele sind immer noch bereit, eine PlayStation 5 zu kaufen, doch einige sagen mittlerweile, dass sie nach dem Chaos durchaus bereit sind, jetzt auch eine Xbox Series X zu kaufen. Mit dem Game Pass bietet Microsoft mittlerweile auch eine starke Alternative.