Nachdem die PS5 im März 2020 bei MeinMMO-Lesern an Beliebtheit eingebüßt hat, steigt sie nun wieder auf. Hier sind die Ergebnisse unserer neusten Umfrage zu den Next-Gen-Konsolen.

Worum ging’s? In den vergangenen Monaten haben die beiden Konsolen-Hersteller Sony und Microsoft Konferenzen veranstaltet, die uns mit neuen Infos und Games berieselt haben.

In einer Umfrage wollten wir letzte Woche von euch daher wissen, wie es aktuell um eure Kaufentscheidung der beiden Next-Gen-Konsolen steht. Hier ist, was ihr uns geantwortet habt.

Das sind die Ergebnisse: Die Umfrage endete heute, am 18. August. Insgesamt haben 2219 User abgestimmt.

Die Stimmenverteilung sah folgendermaßen aus:

PlayStation 5: 57,37% (1273 Stimmen)

Xbox Series X: 32,4% (719 Stimmen)

Keine: 5,36% (119 Stimmen)

Beide: 4,87% (108 Stimmen)

Keine Konsole ist keine Option

Was ist daran interessant? Um Vergleich zu unserer letzten Umfrage im März 2020 hat die PlayStation 5 also wieder an Stimmen gewonnen. Mit 57,37% ist sie um etwa 8% wieder nach oben gerückt.

Einer der Gründe dafür könnte sein, dass im März zu der PS5 noch eine richtige Info-Dürre herrschte. Nicht mal das Design der neuen Sony-Konsole war uns bekannt. In den vergangenen Monaten hat Sony aber einen Zahn zugelegt, was die Informationspolitik angeht und einiges an Infos rausgehauen und wohl den einen oder anderen Zweifler unter euch überzeugen können.

Immer noch die PS5 wegen der Exklusivtitel, da ich bereits einen PC besitze und Microsoft derzeit auch jedes Game für den PC released 👍🏻 MeinMMO-Leser GeT_R3kT

Die Xbox Series X hat mit 32,4% gegenüber dem Stand im März (35%) zwar einige Prozent-Punkte eingebüßt, blieb aber im Großen und Ganzen stabil. Auch Microsoft hat im Sommer ihre neuen Games für die kommende Konsole vorgestellt, wozu auch Gameplay-Material zu Halo Infinite gehörte, das sogar im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Ganz klar die Xbox. Habe mir vor ein paar Tagen die XBox One meines Bruders geliehen und bin total begeistert von den Dienstleistungen, besonders dem Game Pass Ultimate. Da hab ich erstmal ne Menge zum Zocken, da ich viele Spiele, die im Game Pass enthalten sind, nie gezockt habe oder die ich gerne zum zweiten Mal zocken möchte. MeinMMO-Leser Jerry

Eine weitere interessante Besonderheit ist die Tatsache, dass nur 5,36% von euch gar keine der beiden Next-Gen-Konsolen kaufen werden. Konsolen gehören bei euch zum Gaming-Arsenal dazu und ihr werdet euch die Next-Gen auch nicht entgehen lassen.

Ebenso sehr wenige werden beide Konsolen kaufen. Die Zahl liegt hier bei 4,87%. Im Vergleich zu März haben sich die Stimme für „Beide“ und „Keine“ insgesamt leicht verändert:

Stimmen für „Beide“ im März 2020: 5%

Stimmen für „Keine“ im März 2020: 3%

Der Trend im Laufe des letzten Jahres: Insgesamt haben wir auf MeinMMO mittlerweile 4 Umfragen zu dem Thema PS5 vs. Xbox Series X durchgeführt. Hier ist eine Übersicht darüber, wie sich eure Meinungen zu den Konsolen im Laufe eines Jahres verändert haben:

Umfrage Xbox Series X PlayStation 5 19.08.2019 24% 58% 28.01.2020 29% 54% 23.03.2020 35% 49% 17.08.2020 32% 57%

Wie sieht es in anderen Communitys aus?

Auf unseren Schwesterseiten GameStar und GamePro wurde eine solche Umfrage ebenfalls durchgeführt. Hier sind ihre Ergebnisse:

PS5: GameStar – 31,19%, GamePro – 62%

GameStar – 31,19%, GamePro – 62% Xbox Series X: GameStar – 14,24%, GamePro – 25%

GameStar – 14,24%, GamePro – 25% Keine: GameStar – 44,23%, GamePro – 8%

GameStar – 44,23%, GamePro – 8% Beide: GameStar – 4,35%, GamePro – 5%

Im krassen Kontrast steht hier die GameStar und die Tatsache, dass satte 44,23% ihrer Leser gar keine der beiden Konsolen kaufen werden.

Dieser Unterschied ist an sich nicht sehr überraschend, da das Publikum der GameStar hauptsächlich PC-Gamer ausmachen, von denen viele starke Rechner besitzen. Das Zielpublikum der GamePro sind hingegen Konsolenspieler und auch bei uns auf MeinMMO gibt es viele Konsolen-Fans.

Die große Gemeinsamkeit der drei Umfragen ist, dass die PS5 bei allen Communitys vor der Xbox Series X liegt. Die Leser sind sich in ihrer Wahl also auch Community-übergreifend recht einig.

Während aber in so manchem Forum wieder der Konsolen-Krieg tobt, meint der Xbox-Chef Phil Spencer, dass es Microsoft gar nicht darum geht, mehr Konsolen als Sony zu verkaufen.