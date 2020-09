PS5 vs. Xbox Series X: Alle Infos sind da – Welche Konsole holt ihr euch?

Wir haben nun alle wichtigen Infos über die beiden neuen Konsolen, die uns in den letzten Monaten gefehlt haben. Also erzählt mal: Für welche Kiste habt ihr euch jetzt entschieden? Habt ihr eure Meinung zwischendurch geändert oder seid ihr bei eurer ersten Entscheidung geblieben? Schreibt es uns in die Kommentare!

