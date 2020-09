Die Xbox Series X und die Xbox Series S sind die neuen Next-Gen-Konsolen von Microsoft. In dieser Übersicht verraten wir von MeinMMO euch, wann sie erscheinen, was sie kosten und wie die Vorbestellungen genau ablaufen werden.

Was kosten Xbox Series X und S? – Die Xbox Series X kostet 499,99 €

– Die Xbox Series S kostet 299,99 € Wann erscheinen die beiden Konsolen? Der Release der beiden Konsolen findet am 10. November 2020 statt. Wann beginnen die Vorbestellungen? Die Vorbestellungen der Xbox-Series-Konsolen starten am Dienstag, dem 22. September 2020. Los geht es um 9:00 Uhr deutscher Zeit. Was unterscheidet die Konsolen? Die Xbox Series S ist eine digitale Konsole ohne Disc-Laufwerk. Ansonsten bietet sie viele Features, die auch die Series X hat, darunter:



– Schnelleren Ladezeiten

– Höheren Framerates

– Reichere, dynamischere Welten

– „Next Generation Gaming Performance“



Allerdings fehlt es ihr etwas an Leistung und Speicherkapazität und auch 4K soll nicht nativ erreicht werden können. Die genauen Details zur Xbox Series S findet ihr hier.



Auch den großen Bruder, die Xbox Series X, haben wir euch schon ausführlich vorgestellt. Sie bietet unter anderem 1 TB Speicher und 4K.

Die beiden Konsolen können ab dem 22. September vorbestellt werden.

Xbox Series X und S vorbestellen – Details und Uhrzeit

Microsoft hat in einem Blogpost die genauen Details rund um die Vorbestellung der beiden Konsolen genannt. Damit wollen sie wohl das Chaos verhindern, dass es bei Sonys PS5 gegeben hat. Dort lief alles sehr kurzfristig und chaotisch ab. Viele Konsolen waren schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Xbox stichelte sogar mit einem Tweet gegen den Konkurrenten.

So läuft die Vorbestellung genau ab:

Die Vorbestellung der Xbox Series X und S starten in Europa um 9:00 Uhr unserer Zeit

Einkaufen könnt ihr direkt bei Microsoft oder unabhängigen Händlern wie Amazon, Otto, GameStop oder MediaMarkt

Geliefert werden die Konsolen dann zum 10. November

All Access und Game Pass: Microsoft bietet außerdem „Xbox All Access“ an. Im Rahmen dessen bekommt ihr die Konsolen für 35 oder 25 Euro im Monat für 24 Monate inklusive Game Pass Ultimate. Dieses Angebot steht jedoch nicht in Deutschland zur Verfügung, jedoch in einigen EU-Staaten wie Dänemark, Schweden, Frankreich oder Großbritannien.

Wer trotzdem nicht auf den Game Pass Ultimate, das auch Netflix für Gamer genannt wird, verzichten möchte, für den haben wir einen Trick parat, der euch mehr als 200 Euro sparen kann.