Forza Horizon 6: So bekommt ihr den Toyota AE86 FE

In Forza Horizon 6 erhalten vor allem fleißige Fahrer schon den Toyota AE86 FE, doch wie genau bekommt man dieses Fahrzeug? Wir zeigen es euch!

Wie bekommt man den Toyota AE86 FE? Um den Toyota AE86 FE freizuspielen, müsst ihr 5.000 Entdecke-Japan-Punkte verdienen, also ungefähr 10 Herausforderungen im Sammel-Journal in der Sparte „Meister-Erkunder“ abschließen.

Auf den ersten Blick wirken alle Aufgaben erschlagend und man könnte meinen, man müsste alle angehen, doch das ist nicht so. Jede Herausforderung liefert euch 500 Punkte, und wenn ihr Zeit sparen wollt, um mit dem nostalgischen Toyota fahren zu dürfen, müsst ihr Aufgaben wählen, die schnell lösbar sind. Wir zeigen euch, welche sich lohnen.

Die besten Herausforderungen für den Toyota AE86 FE

Welche Herausforderungen kann man schnell abschließen? Zuerst einmal solltet ihr wissen, dass alle Aufgaben sehr zeitintensiv sind, einige mehr, andere wiederum weniger. Solltet ihr das Auto aber haben wollen, müsst ihr ohnehin viel grinden.

Wir empfehlen euch abseits unserer Empfehlung, die Aufgaben anzugehen, die euch am meisten Spaß machen. Nur so wird der Grind nicht zu belastend. Sollte euch das aber egal dann solltet ihr am besten folgende Herausforderungen abschließen:

Touge & Straßenrennen

Touge & Straßenrivalen

Freunde Der letzte Freund, Takehiro Sato, versteckt sich hinter dem Radio-Sender „Opus Horizon“, solltet ihr nicht wissen, wie ihr diesen erlangt. Hört einfach einige Tracks beim Fahren.

Tagestouren

Drift-Club Japan

Moto Auto Zine

Yujis Werkstatt

Auto-Upgrades

Garagen

Häuser

Um zu wissen, was die Aufgaben von euch verlangen, müsst ihr einfach auf die jeweilige Plakette in der Übersicht vom „Meister-Erkunder“ draufdrücken, die euch interessiert.

Bei unseren Empfehlungen müsst ihr vorwiegend entweder Immobilien erwerben, Rennen abschließen, die Quests der NPCs abschließen und euch mit ihnen befreunden oder Upgrades für eure Fahrzeuge kaufen.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Das waren unsere Empfehlungen für euch, damit ihr schnell den Toyota AE86 FE freischalten könnt. Habt ihr das Auto schon in eurer Garage oder seid ihr noch unschlüssig, welche Aufgaben ihr angehen solltet? Mehr zu Forza Horizon 6 erfahrt ihr hier: 5 Tipps für Forza Horizon 6, wie ihr mit wenig Aufwand schnell euer Spiel verbessern könnt