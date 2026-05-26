Die wichtigste WoW-Seite verliert nach 15 Jahren ihre Chefin

Für die größte Seite rund um World of Warcraft geht eine Ära zuende. Eine der wichtigsten Frauen rund um WoW wurde entlassen.

In World of Warcraft kann man eine Menge Fragen haben, denn das Spiel ist extrem komplex. Wie hoch ist die Dropchance für ein Item? Wo genau finde ich diesen speziellen NPC? Wo beginnt die Questreihe? Welcher Händler verkauft das Pet, das ich unbedingt will? All diese Fragen haben für die allermeisten WoW-Spielerinnen und -Spieler die gleiche Antwort: „Schau doch auf Wowhead nach!“

Es ist die größte Datenbank zu World of Warcraft mit Community-Beiträgen aus knapp 20 Jahren des Spiels. Jetzt hat das Betreiber-Netzwerk hinter der Seite, ZAM (die zu Tencent gehören), Kündigungen bekannt gegeben. Darunter befindet sich auch die Chefin, die über 15 Jahre für Wowhead gearbeitet hat: Perculia.

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Wer ist Perculia? Alexis Kusy ist bei den meisten in der Community wohl als „Perculia“ bekannt. Seit 2010 hat sie für Wowhead als Autorin gearbeitet, wurde 2011 Teil des Gründungsteams (die Geschichte von Wowhead ist etwas wild) und hat 10 Jahre später, im Jahr 2021, den Job als „Director of Content“ übernommen. Sie war also maßgeblich für die erscheinenden Inhalte auf der Seite verantwortlich.

Perculia selbst ist seit dem Launch von WoW ein großer Fan und ist es bis heute geblieben.

Wie wichtig Perculias Arbeit für die Community war, wurde auch schon von Blizzard geehrt. So hat sie in der Erweiterung „Mists of Pandaria“ einen Ring bekommen, der extra nach ihr benannt wurde; Perculias seltsames Siegel („Perculia’s Peculiar Signet“).

Ein Ring, der Alexis Kusy in WoW geehrt hat.

Auf X.com schrieb Perculia:

Am Freitag hat das ZAM-Netzwerk Kündigungen bekanntgegeben. Bedauerlicherweise bin ich auch davon betroffen, zuammen mit einigen anderen talentierten Kolleginnen und Kollegen. Ich bin stolz darauf, die Möglichkeit gehabt zu haben, Wowhead als Seite aufzubauen und mich mit so vielen Schreibern und Mitgliedern der Community in über 15 Jahren verbunden zu fühlen. Ich habe meine Zeit bei Wowhead geliebt und wünsche allen, die dort noch arbeiten, nur das Beste. (…)

Warum ist Wowhead so wichtig? In den frühen Tagen war Wowhead einfach nur ein Talent-Rechner, bei dem man Talent-Verteilungen planen konnte. Bald schon folgte aber ein eigenes Ingame-Addon, das fleißig Daten sammelte, um daraus später die große Datenbank aufzubauen, die Wowhead heute ist: Drop-Chance, Standorte von NPCs, jedes noch so kleine Detail wurde dabei protokolliert.

Der wahre Schatz von Wowhead ist allerdings die Community – zumindest der Teil, der sich in den Datenbank-Kommentaren gegenseitig unterstützt und vielleicht etwas weniger die Kommentare unter den News-Beiträgen. Zu fast jedem Objekt oder NPC gibt es mehrere Kommentare mit Tipps und Tricks, die inzwischen über 20 Jahre zurückreichen und viele davon haben noch heute Relevanz.

Welche Kritik gibt es an Wowhead? Auch wenn Wowhead weiterhin die wohl wichtigste Datenbank und Anlaufstelle für alle möglichen Ingame-Fragen geblieben ist, hat die Seite in den letzten Jahren deutlich an Ansehen verloren. Schaut man in die Community, werden vor allem zwei Aspekte immer wieder kritisiert:

Die extrem starke Werbung auf der Seite, bei der Adblocker gerne mal bis zu 500 Elemente gleichzeitig ausblenden.

Die Zunahme von sehr kurzen oder nicht ausführlich recherchierten Artikeln, bei denen immer wieder im Raum steht, sie seien durch den Einsatz von KI entstanden.

Hinzu kommt, dass in den vergangenen Monaten bereits andere Autorinnen und Autoren von Wowhead gekündigt wurden und viel Fachwissen, gerade wenn es um die Klassen von World of Warcraft geht, verloren gegangen ist, was sich ebenfalls negativ auf manche Artikel ausgewirkt hat.

Cortyn meint: Auch wenn ich nie persönlich mit Perculia zu tun hatte, trifft mich ihre Kündigung unerwartet. Ihr Name war einer, der mich in den letzten 15 Jahren immer wieder begleitet hat und ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre Wowhead heute sicher nicht die Anlaufstelle für WoW-Fragen – so wichtig, dass sogar Blizzard in Support-Tickets oft auf entsprechende Seiten oder Community-Diskussionen von Wowhead verlinkt.

Daher: Danke für deine Arbeit, Perculia. Ich hoffe, dass du eine Aufgabe findest, die dich ähnlich erfüllt.

Dass es überhaupt so große Datenbanken wie Wowhead benötigt, liegt auch daran, dass Blizzard aktuell immer schneller und immer mehr Content raushaut. So viel, dass manch einer schon von einem WoW-Burnout sprechen mag, weil man mit den Inhalten überhaupt nicht mehr hinterherkommt.