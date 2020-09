Bei all dem Chaos und Ärger um die Vorbestellungen bietet sich jetzt eine historische Chance für Microsoft, mit dem ebenfalls bald erfolgenden Preorder-Start ihrer Xbox Series X und Series S unzufriedene Sony-Kunden abzugraben. Microsoft hat bereits angekündigt, das man die Vorbestellungen kundenfreundlicher und transparenter als bei Sony gestalten werde. Es bleibt abzuwarten, wie am Ende die Xbox-Vorbestellungen ablaufen werden.

Toll. Jetzt hab ich die mit Laufwerk an der Backe… Ich hab die zwar für genau diesen Fall, dass die Digital am Morgen bereits ausverkauft ist, als „Ersatz“ vorbestellt. Ärgern tu ich mich trotzdem, weil ich das Laufwerk nicht brauche, ich diesen Laufwerkbuckel potthässlich finde und sie 100 € mehr kostet…

Doch anders als behauptet gingen plötzlich zahlreiche Online-Shops mit Preoders der PS5 kurz nach dem Tweet an den Start und skrupellose Reseller nutzten die Chance, um mittels Bots die Bestände leerzukaufen. In kürzester Zeit waren sämtliche PS5-Modelle zur Vorbestellung ausverkauft und seitdem ist es nur sporadisch möglich, auf Seiten wie Otto, Amazon oder Media-Markt noch eine PS5 vorzubestellen.

Was ist bei der Vorbestellung schiefgegangen? Das epische Kuddelmuddel um die Preorders der PS5 begann kurz nach der Bekanntgabe von Preis und Release-Datum . Während des Streams wurde kein Wort über Vorbestellungen verloren. Nach der Präsentation kam dann ein Tweet mit der Info, dass die Preorders erst am nächsten Tag (den 17. September) losgingen. Zu dieser Zeit war es hier in Deutschland ungefähr 23 Uhr nachts am 16. September.

