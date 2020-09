Die neue, kompakte Xbox Series S wurde offiziell von Microsoft vorgestellt. Der neue Trailer zeigt, was die kleine Konsole drauf hat – für wen ist das was?

Wann erscheint die Xbox Series S? Laut der offiziellen Vorstellung durch Microsoft erscheint die Xbox Series S am 10. November 2020. Das deckt sich mit Informationen aus einem Leak, die bereits vorher durchgesickert waren.

Was kostet die Xbox Series S? Der Preis der digitalen Version von Microsofts Next-Gen-Konsole liegt bei 299 €. Auch das deckt sich mit den Infos aus dem Leak.

Die Xbox Series S ist die kleinere, günstigere Version der Xbox Series X, deren finaler Preis aber noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Was die kleine Variante bietet, zeigte ein neuer Trailer:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der offizielle Trailer der „kleinen“ NextGen-Konsole

Für wen lohnt sich die Xbox Series S?

Das macht die Xbox Series S aus: Die Xbox Series S ist eine rein digitale Konsole. Sie kommt also ohne Disc-Laufwerk daher und wird somit auch nicht in der Lage sein, BluRays abzuspielen. Ansonsten wird die S-Variante der Next-Gen-Konsole mit ähnlichen Features beworben wie ihr „großer Bruder“. In einem Tweet des Xbox-Kanal spricht man von:

Schnelleren Ladezeiten

Höheren Framerates

Reichere, dynamischere Welten

„Next Generation Gaming Performance“

Dazu wird betont, dass die Xbox Series S die „kleinste Xbox aller Zeiten“ ist. Sie soll etwa 60% kleiner als die Xbox Series X ausfallen. Wer also von dem großen, Turm-artigen Gehäuse der X-Variante abgeschreckt war, bekommt hier rein vom Design her womöglich eine interessante Alternative.

Darüber hinaus wurden die Eigenschaften der Xbox Series S im Trailer näher benannt. Sie bietet:

Eine Custom NVMe SSD mit 512 GB

NextGen-Framerates mit einer Auflösung von 1440p bei bis zu 120 FPS

DirectX Raytracing

Variable Rate Shading

Variable Refresh Rate

Niedrige Latenz

4K Streaming Media Playback

4K Upscaling für Spiele

Nahtlose Spiel-Wechsel

Für wen lohnt sich das? Der auf den ersten Blick auffälligste Unterschied ist das fehlende Laufwerk. Wer sich schon länger von physischen Kopien seiner Spiele verabschiedet hat, für den könnte die Xbox Series S eine gute Alternative sein. Die Spiele im Allgemeinen, wie das auf 2021 verschobene Halo Infinite, dürften bei beiden Konsolen dieselben sein. Einige der NextGen-Features, wie Raytracing, hat die S-Variante ebenfalls an Bord.

Im Trailer wird auch betont: „Better with Xbox Game Pass Ultimate“. Wer sich in Sachen Spieleauswahl auf was Abo-Modell von Microsoft stützen möchte, könnte mit der Series S völlig ausreichend bedient sein.

Klar ist, dass auch der Preis ein schlagendes Argument sein kann. Sollte der oben genannte Leak mit dem Preis von 499 € für die Xbox Series X ebenfalls richtig liegen, ist die kleine Variante ganze 200 € günstiger. Geld, das man auch in Spiele oder etwas anderes stecken kann.

Gleichzeitig nimmt die S weniger Platz im Regal weg als die große Variante. Womöglich ein kleiner, aber doch nicht zu unterschätzender Faktor.

Spiele wie Halo Infinite werden auf beiden Varianten spielbar sein.

Was spricht dagegen? Wer weiterhin auf Discs setzt und gerne BluRays schaut, ist bei der Series S nicht gut aufgehoben. Darüber hinaus könnten Spieler mit langsamen Internetverbindungen Probleme mit einer rein digitalen Download-Konsole bekommen. Manche Spiele wie beispielsweise Call of Duty fressen riesige Mengen an Speicherplatz.

Und: Wer die bestmögliche Leistung haben möchte, wird auf die größere Variante zurückgreifen müssen. Die NVMe SSD der Series X bietet beispielsweise 1 TB im Vergleich zu den 512 GB der Series S. Außerdem ist die Series S nur auf eine 1.440p-Auflösung ausgelegt beim Zocken, nicht auf 4K – wobei Spiele zumindest hochskaliert werden können.

MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hingegen hat sich schon festgelegt, dass es bei ihm keine Xbox wird. Er hat sich bereits auf ein PC-Upgrade mithilfe der neuen Nvidia-Grafikkarte RTX 3080 festgelegt.