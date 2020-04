Call of Duty: Modern Warfare und das BR Warzone sind großartig, aber auch verdammt groß. Auf den Konsolen führt dies zu echten Speicherplatzproblemen. Wie viel Platz fressen vergleichbare Spiele?

Das nervt die Spieler: Aktuell ist CoD: Warzone der wohl heißeste Shooter und begeistert schon über 50 Millionen Gamer. Doch auch wenn alle zocken möchten, so mancher Gamer kann dem ausartendem Speicherhunger des Spiels samt Updates nicht mehr gerecht werden.

Gerade auf den Konsolen ächzt der Speicher der Festplatte unter der großen Datenlast. Aktuell (30. April) schlägt die Vollversion von Call of Duty: Modern Warfare samt Warzone mit 184,5 GB auf der PlayStation 4 zu Buche.

Alltägliche Situation eines CoD-Spielers vor einem Update: Wenn eines der Updates für den Shooter ansteht, freue ich mich zwar über die kommenden Bugfixes und neuen Inhalte, bange aber auch. Denn wie groß wird der Patch diesmal, reicht der verfügbare Festplattenplatz aus? Das große Update 1.20 kam zum Beispiel schon wieder auf knapp 30 GB und erhöhte den benötigten Speicher erneut um einige kostbare Gigabyte.

Seit kurzem ist ein neuer Auftrag mit Wiederbelebung fürs ganze Team als Belohnung im Spiel

Statt Vorfreude ist also Planung angesagt. Es ist keine Seltenheit, dass ältere Games dann von der Platte fliegen oder von der schnelleren SSD auf die interne HDD wandern. So einige Spieler haben allerdings keinen Extra-Speicher an Bord und manche PS4-Modelle bieten Standardmäßig nur eine 500GB-Festplatte.

Rechnet man CoD und die systemrelevanten Dateien ab, bleibt kaum mehr Platz für andere Games. Das ist kein hypothetisches Wehwechen, sondern entwickelt sich für viele Spieler zum ernsten Problem. Es kommt einem fast so vor, als wollte CoD alle anderen Spiele von der Festplatte verdrängen.

So reagieren die Entwickler: Den Start der Season 2 läutete ein etwa 68 GB großes Update ein, und ließ die Spieler zähneknirschend zurück. Als Reaktion darauf entschuldigte sich Entwickler Infinity Ward. Production Director Paul Heli erklärte, dass dieses Update so groß war, um zukünftige Patches sowie das Spiel selbst kleiner zu machen.

Ghost kam mit Season 2 und einem riesigen Patch zu Call of Duty: Modern Warfare.

Nun, zwei Monate später und mitten in Season 3, ist das neue Update tatsächlich kleiner. Aber bei etwa 30 GB von klein zu sprechen, wäre eine Untertreibung. Interessanterweise ist der Patch aber zumindest auf Konsolen in 2 Teile gesplittet (via GamePro). Besitzer der Gratis-Version von Warzone benötigen nur 10 GB davon.

Wie viel Speicher fressen andere Top-Games im Vergleich?

Ist Call of Duty: Modern Warfare wirklich so ein großer Platzfresser? Wir werfen einen Blick auf vergleichbare Games auf der PlayStation 4. Bitte bedenkt, dass hier der tatsächlich genutzte Platz auf der Festplatte angegeben wird. Angaben im Store können gegebenenfalls abweichen.

So groß sind andere PS4-Games:

Destiny 2: 98,9 GB

The Division 2: 108.2 GB

Apex Legends: 47,2 GB

Uncharted 4: A Thief’s End: 60,8 GB

Warframe: 32,7 GB

So sieht meine PS4-Festplatte am 30. April aus

Gerade MMO-Shooter mit großen Welten, Instanzen, vielen Missionen oder Raids wie Destiny 2 und The Division 2 schlucken gewaltige Speichermengen. Im Vergleich dazu wirkt Warframe schon fast winzig, setzt aber in vielen Missionen auf prozedural generierte Levels (wenn man von den beiden großen Maps absieht).

Apex Legends kommt schon mit knapp 50 GB aus und bietet vergleichbare Inhalte wie die Warzone, zieht aber keinen großen Multiplayer-Shooter inklusive Kampagne auf die Platte.

Warum ist Call of Duty so groß? Der Multiplayer-Modus und das Battle Royale Warzone brauchen Teile des Hauptspiels, um zu funktionieren. So gesehen habt ihr 4 CoD-Spiele auf dem Speicher:

Dazu kommen regelmäßig neue Skins, Maps oder auch Operator, die wieder neuen Speicher fressen. Auch wenn Call of Duty Modern Warfare und Warzone zusammen eine Menge Inhalte bieten, die teilweise die Datenmenge rechtfertigen – Am akuten Problem ändert das nichts.

Denn wächst der Shooter weiter, werden Konsolen-Spieler in echte Platznot geraten. Ein anderes akutes Problem sind Cheater, doch gegen diese Plage gibt’s jetzt einen Plan: CoD MW & Warzone haben jetzt endlich das wichtige Feature gegen Cheater