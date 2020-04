Ab heute wird es bei Call of Duty: Warzone möglich sein, sich einen Wiedereinstieg für seinen kompletten Trupp zu erspielen – und zwar über einen neuen Vertrag. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Neues Update kommt heute: Heute Abend erscheint ein neues CoD-Update – und zwar für Call of Duty: Modern Warfare sowie den hauseigenen Battle-Royale-Modus Warzone. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone: Großer neuer Patch bringt Lieblings-Modus und verrückte Waffen

Neben dem beliebten Modus „Shoot the Ship“, einer neuen Waffe oder neuen Möglichkeiten für individuelle Waffen-Baupläne kommt ein neues Feature speziell für Warzone – eine neue Vertrags-Art, und damit auch eine sehr wertvolle Belohnung fürs Battle Royale.

Das hat es mit der ultimativen Belohnung auf sich: Mit Aufträgen konnte man sich in Warzone bisher Geld sowie Ausrüstung dazu verdienen oder wertvolle Aufklärungs-Daten zum weiteren Verlauf des Gas-Kreises vorzeitig erhalten.

Nach dem neuen Update am 28. April wird es nun eine weitere Vertrags-Art geben, die ihr im Verlauf eines Warzone-Matches annehmen könnt – Most Wanted. Damit wird es möglich sein, sich einen Wiedereinstieg, ein sogenanntes Redeployment, für euren gesamten Trupp zu erspielen.

Das sichert euch einen wichtigen Vorteil im Kampf und stellt im Prinzip eine Art Lebensversicherung dar. Bisher konnten Selbst-Wiederbelebungen nur von einzelnen Trupp-Mitgliedern gekauft werden. Zudem lassen sich Wiedereinstiege für gefallene Trupp-Mitglieder für Credits erkaufen – aber auch hier nur für einzelne. Mit dieser neuen Belohnung könnt ihr offenbar das gesamte Team auf einen Schlag in den Kampf zurückholen.

Details zur genauen Funktion und Anwendung (ob gezielt auslösbar oder automatisch beim Ableben des letzten stehenden Trupp-Mitglieds) stehen aber bisher noch aus.

So funktioniert der neue Vertrag „Most Wanted“: Dieser neue Vertrag kann, wie auch die bisherigen Vertrags-Arten, in der Spielwelt gefunden werden. Doch die wertvolle Belohnung, die der neue Contract mit sich bringt, gibt es nicht geschenkt.

Nehmt ihr den an, macht ihr euch zur Kopfgeld-Zielscheibe für alle Teams in Verdansk, also in der Warzone. Um an die ultimative Belohnung zu kommen, gilt es dann, eine bestimmte Zeit zu überleben, während das Kopfgeld aktiv ist. Ihr seid also auf der Flucht und kämpft um euer Leben.

Gelingt es euch, zu überleben, verdient ihr euch den Wiedereinstieg für euer Team – ob ihr nun in Trios oder Quads unterwegs seid. Aber auch als Solo-Spieler kann man sich diese neue Belohnung verdienen.

Was haltet ihr von dieser neuen Belohnung? Ein taktischer Game-Changer? Oder den Aufwand und das Risiko nicht wert? Übrigens, falls ihr neben der neuen Belohnung auch mal ein exotisches Setup ausprobieren wollt: Irres OP-Setup in CoD Warzone macht lahme Armbrust nun richtig stark