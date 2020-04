In Call of Duty: Modern Warfare und dem hauseigenen Battle Royale Warzone steht in Season 3 ein neues LMG auf der Speisekarte, dazu gibt’s jetzt erstmals handfestes Material.

Um diesen Leak geht’s: Kürzlich machte der bekannte Leaker TheGamingRevolution auf YouTube mit einem Video von sich reden. Er teilte dort allerhand Infos zu noch nicht veröffentlichten Inhalten von CoD MW und Warzone. Mit dabei war auch ein erster Blick auf eine neue Waffe, welche schon bald als Ergänzung für Season 3 ins Game kommen soll.

Auch wenn der Dataminer in der Community einen guten Ruf genießt, bitten wir euch die Infos mit Vorsicht zu genießen, da diese nicht offiziell sind.

Leak zeigt ein neues LMG für Call of Duty

Diese Waffe wurde gefunden: Geht’s nach dem Leaker, dürfen die Soldaten sich bald mit einem neuen LMG austoben. In seinem Video sieht man die Waffe noch ohne finalen Anstrich, aber schon komplett modelliert:

Das noch klassifizierte LMG von Season 3 – Quelle: TheGamingRevolution

Laut den File-Names trägt die Waffe die Bezeichnung LM_MKIL03, erinnert aber sehr stark an einen Klassiker aus der „Call of Duty“-Geschichte: M249 SAW.

In den älteren Serienablegern wie Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered überzeugte das M249 SAW mit einer sehr hohen Schussrate. Die Bezeichnung SAW steht dabei nicht wie oft angenommen für Säge, sondern als Abkürzung für „Squad Automatic Weapon“.

Das leichte Maschinengewehr würde sich also zu einer Pistole und einem DMR gesellen, welche seit dem Start der aktuellen Season für alle Spieler frei erspielbar sind.

Wann könnte die Waffe kommen? Laut dem Leaker könnte das LMG schon morgen, am 28. April, seinen Weg ins Spiel finden. Denn dann steht das neue, recht große Update für Modern Warfare und Warzone an.

Entwickler Infinity Ward selbst, hat bereits offiziell angekündigt, dass in Season 3 noch ein neues LMG mitmischen wird. Wirft man einen Blick auf die Roadmap von S3, ist die entsprechende Waffe aber mit der Bezeichnung „classified“ geschwärzt:

Was steckt noch im Riesen-Update? Ob die neue Waffe tatsächlich schon am 28. April an den Start geht, ist noch ungewiss. Aber diese Inhalte stecken definitiv im neuen Update:

Master-Camo für Lieblings-Waffen

Frankensteinern / Frankensmithing für Baupläne

Shoot the Ship mit „Aufgeputscht“ und „Grind“

Gas-Änderungen in Warzone

Genauere Informationen zu den Änderungen findet ihr hier: CoD MW & Warzone: Großer neuer Patch bringt Lieblings-Modus und verrückte Waffen.

Was haltet ihr von der möglichen Rückkehr des beliebten LMGs – coole Sache oder hättet ihr euch für Season 3 lieber eine andere Waffengattung gewünscht?