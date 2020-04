Bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone gibts heute das große Update 1.20. Mit dabei sind coole neue Skins und Waffenschmied-Funktionen, in der Warzone gibts neue Regeln und einen frischen Vertrag und zudem eine Menge Anpassungen. Hier findet ihr Infos über die wichtigsten Änderungen und einen Auszug der Patch-Notes.

Was geht heut bei dem Update? Die groben Inhalte des großen Updates waren bereits bekannt. Der Patch bringt viel neue Inhalte ins Spiel und könnte so einigen Soldaten mit den neuen Skin-Möglichkeiten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern:

Master-Camo für Lieblings-Waffen

Frankensteinern / Frankensmithing für Baupläne

Shoot the Ship mit „Aufgeputscht“ und „Grind“

Neues LMG – Bruen MK9

Gas-Änderungen in Warzone

„Most Wanted“-Vertrag für Wiederbelebungen

Neues Item „Rüstungs-Tasche“ lässt euch 8 Platten tragen

Eine Melde-Funktion in der Kill-Cam

Mit dem Community-Update gab uns Modern Warfare schon einen guten Überblick, über die anstehenden Änderungen. Hier findet ihr weitere Infos zum „Master-Camo“, „Frankensmithing“ und den Änderungen.

Mit dem neuen Vertrag gibts Wiederbelebebungen. Hohes Risiko und hoher Ertrag – Das ist „Most Wanted“!

Großes Update 1.20 am 29.04. – Riesen Download für PS4, Xbox und PC

Wie läuft das mit dem Update heute? Das Update ging um 8 Uhr heute Morgen, 29. April, online und war auf dem PC um die 30 GB groß. Auf den Konsolen fällt der Patch mit 10 GB deutlich kleiner aus, doch dafür müssen Konsoleros noch das „Data-Pack 1“ laden.

Wenn ihr den Multiplayer, SpecOPs oder die Kampagne starten wollt, braucht ihr das „Data-Pack 1“ mit weiteren 15 GB (Auf der PS4 sind es sogar mehr als 18 GB). Sobald ihr nach dem Patch einen dieser Modi spielen wollt, leitet euch CoD in ein „Installations-Menü“, aus dem ihr das „Data-Pack 1“ laden müsst. Ist das Pack fertig, braucht ihr CoD „nur noch“ neu zu starten.

Das „Data-Pack 1“ braucht ihr für die Warzone allerdings nicht. F2P-Spieler können sich den Download sparen.

Wie sieht die Playlist jetzt aus? Der in Warzone geforderte Duo-Modus kommt auch mit Update 1.20 nicht in die Playlist. Tatsächlich bleibt in der Warzone sogar alles beim alten. Dafür gehts bei den Multiplayer-Modi ab. Zwei komplett neue Feuergefecht-Konzepte kommt in die Playlist und dazu die beliebten Modi „Shoot the Ship“ und „Reinfected Ground War“.

Playlist Warzone

Einzel-BR

BR-3er

BR-4er

Plunder Trio

Playlist Modern Warfare

Blueprint Gunfight – Feuergefecht mit Blaupausen-Waffen

Reinfected Ground War – Bodenkrieg mit „Infiziert“-Regeln

3v3 Cranked Gunfight – Irres Feuergefecht mit Anti-Camper-Regeln

Shoot the Ship 24/7 – Moshpit auf kleinen Karten mit Grind und Cranked

„Cranked“ bzw. „Aufgeputscht“ ist ein Anti-Camper-Modus. Habt ihr einen Kill gelandet, startet ein Timer. In der Zeit seid ihr viel schneller. Schafft ihr innerhalb von 30 Sekunden keinen weiteren Kill, machts BOOM!

Umfassende Patch Notes des Updates 1.20

Call of Duty hat dieses Mal ein dickes Patch-Paket geschnürt. Hier die wichtigsten Änderungen aus Patch 1.20:

Allgemeine Anpassungen

Neuer Herausforderungs-Tab im Hauptmenü des Multiplayers

Exploit auf Hackney Yard in „Infiziert“-Runden entfernt

Einige „Out of Bounds“-Exploits gefixt

Controller-Spieler können nun eine „Todzone“ für ihre Sticks einrichten

Waffen-Fixes

Die Herausforderungen der SKS geben jetzt keine Skins mehr für die Renetti, die neuen Waffen der Season 3 fühlten sich offenbar verbunden

SKS Freischaltungen funktionierten nicht richtig

Fehler behoben, wegen dem der „Hard Wired“-Skin von Alex trotz „Kalblütig“ mit Thermal-Visieren sichtbar war

Das neue LMG „Bruen Mk9“ schießt, wie die „Holger-26“, mit 5.56-Kaliber und ist eher ein mobiles Maschinengewehr.

Warzone Änderungen

XP-Token werden nun korrekt angezeigt

Wiederbelebte Team-Kameraden kamen manchmal fehlerhaft zurück ins Spiel und konnten dann zum Beispiel nicht mit Loadout-Drops interagieren

Geschwindigkeit und Größe des Gas-Kreises angepasst

Trucks sind zurück in Solo – Aber langsamer, mit weniger Beschleunigung und größerem Wendekreis

Scoreboard nun im Pause-Menü sichtbar

Neues Item „Rüstungs-Tasche“ lässt euch 8 Platten tragen

Plunder-Rating – Nach einem Beutegeld-Match kriegt ihr jetzt besondere „Münzen“, die wertvoller sind, je mehr Cash ihr am Ende habt

PC

Bei Spielern mit einer Vega64 GPU kam es vermehrt zu Grafik-Bugs

Mit einer GeForce 900 Series konnte CoD beim Start der SpecOps-Mission „Seitenwind“ abstürzen

Was gibt es noch zu wissen? Die Liste hier ist eine Auswahl der wichtigsten Änderungen, lässt aber einige Kleinigkeiten aus. Doch jetzt habt ihr schon einmal einen guten Überblick. Dazu kommen noch eine Handvoll Änderungen beim Coop-Modus SpecOps, die allerdings teilweise sehr speziell sind und Probleme in bestimmten Situationen beheben.

Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf einer Website von Infinity Ward.

Die Änderungen von 1.20 sind sehr umfassend und besonders die neuen Skin-Optionen dürften gut ankommen. Weniger gut kamen bei einigen Spieler die vielen Cheater-Banns an. Es gibt Spieler die behaupten, sie wären zu Unrecht gebannt worden und fordern per Petition nun Antworten der Entwickler.