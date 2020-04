Activision Blizzard nahm mit einer großen Bannwelle tausende Cheater bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone hoch. Doch es traf wohl auch Unschuldige, die jetzt Antworten fordern. Die Entwickler schweigen.

Worum geht’s? Die beliebten Shooter Call of Duty: Modern Warfare & Warzone haben ein Cheater-Problem. God-Modes, Wall-Glitches oder Aimbots ruinieren fairen Spielern immer wieder ihre Matches. Spieler auf den Konsolen deaktivieren sogar das Crossplay, um sich vor den Cheatern auf dem PC zu schützen.

Infinity Ward berichtete vor 2 Wochen, dass sie schon circa 70.000 Cheatern gebannt haben.

Doch offenbar produziert dieses konsequente Bannen von Cheatern auch Kollateralschäden. Immer mehr Spieler beschweren sich über ungerechtfertigte Banns und berichten über etliche CoD-Points und Spielstunden, welche von den Banns wohl unwiederbringlich gefressen wurden.

Bis auf allgemeine Statements zu den Banns hatten die Entwickler bisher nichts dazu zu sagen. Nun starte der User „John Jefferson Sy“ sogar eine Petition auf Chance.org um Activision Blizzard zum Reden zu bringen, die auch schon das erste Unterschriften-Ziel erreicht hat. Doch die Macher bleiben weiter stumm.

Spieler fühlen sich zu Unrecht gebannt – Petition läuft

Was fordern die Spieler in der Petition? Erstes Ziel der Petition ist die Wiederherstellung der gebannten Accounts oder zumindest eine Auskunft darüber, warum die Accounts gesperrt wurden. Die Petition ist adressiert an zwei hohe Tiere bei Activision Blizzard – CCO Kristin Binns und CEO Bobby Kotick.

Das erste Ziel von 500 Unterstützern wurde bereits erreicht. Der nächste Meilenstein liegt bei 1.000 und bisher haben 575 Leute die Petition unterschrieben (28. April 13:00 Uhr).

Was sagen die Entwickler dazu? Zu den aufkommenden Vorwürfen schweigen die Verantwortlichen beharrlich. Neben den offiziellen Ankündigungen zum Umgang mit Cheatern, gab es hier keine Antwort auf die Fragen der aufgebrachten CoD-Soldaten.

„John Jefferson Sy“ versuchte es mit dem Activision-Support, doch die meinten wohl nur:

„Temporäre und permanente Sperren in allen Spiemodi sind endgültig und unterliegen keiner nachträglichen Prüfung. Der Activision-Support kann zum Thema der Vollstreckung keine Fragen beantworten oder behilflich sein.“

Nachdem das Thema mit den Cheatern in der Community immer größer wurde, äußerten sich die Verantwortlichen vor ein paar Wochen in einem Activision-Blogpost dazu. Hier wird die strikte Kommunikations-Politik beim Thema Cheater klar: „Das ist ein Bereich an dem wir intensiv arbeiten, aber wir diskutieren ihn nicht immer öffentlich.“

Warum geben die Macher hier keine klaren Antworten? Oft neigen Entwickler oder die jeweiligen Studios dazu, ihre Maßnahmen gegen Cheater so gut es geht zu verschleiern. Denn sind die Methoden erst einmal bekannt, steigt die Chance, dass erfinderische Hacker einen effektiven Weg finden, die Entdeckung der Cheats und Hacks zu verhindern.

Activision analysiert Daten und bannt nur mit strenger Prüfung

Wie bannt Call of Duty Cheater? In dem Blogpost verrieten die Entwickler allerdings ein wenig über ihre Vorgehensweise. Sie benutzen automatische Analyse-Programme, die Auffälligkeiten suchen. Ein Sicherheits-Team überwacht rund um die Uhr die Daten, um mögliche Verstöße zu finden.

Wenn wir einen Spieler melden, werden diese anhand von Schlüssel-Faktoren analysiert und gefiltert. Bestätigen die Daten den Verdacht des meldenden Spielers, tauchen die Schummel-Soldaten dann auf dem Radar des Sicherheits-Teams auf.

Bestätigt sich der Verdacht aus den Daten oder den Meldungen, kann das Sicherheits-Team dann die Strafen verteilen. Auf der Website mit den englischen CoD-Sicherheits-Richtlinien heißt es:

„Alle Verstöße werden vor der Durchsetzung einem gründlichen Überprüfungsprozess durch das Sicherheits-Team von Infinity Ward unterzogen und Strafen unterliegen keiner weiteren Überprüfung.“

Ein typischer Wall-Glitcher bei der Arbeit auf der Action-Map Shipment.

Welche Aktionen führen zu Sperren? Laut der englischen Sicherheits-Richtlichtlinien von CoD Warzone sind folgende Aktionen verboten:

Nutzen von Dritt-Software zum modden oder hacken

Gefälschte CoD-Versionen verwenden (Piraterie)

Nicht unterstützte Peripheriegeräte und -anwendungen

Boosting – Ungewolltes verstärken der Belohnungen wie zum Beispiel XP

Glitching – Fehler im Spiel zum eigenen Vorteil nutzen

Griefing – Anderen Spielern mit dem eigenen Verhalten das Spiel kaputt machen

Offensives Verhalten wie Cyber-Mobbing oder Rassismus

Spieler mit Content oder Objekten, die eigentlich nicht verfügbar sind

Dekompilieren oder Re-Engineering der Spieldaten

Die meisten Punkte auf dieser Liste haben laut Activision eine „Androhungs-Stufe“ und führen zu einem temporären Bann. Erst bei der zweiten oder dritten Auffälligkeit führen sie wirklich zu permanenten Banns. Jedoch führen Modding/Hacking, Piraterie und das Dekompilieren des Quellcodes direkt ohne Vorwarnung zu einem permanenten Bann.

Aussage gegen Aussage – Bann-Frage bleibt spannend

Hat die Petition Aussicht auf Erfolg? „John Jefferson Sy“ behauptet, dass ein Großteil der gebannten Spieler unschuldig sei. Wenn sich das bestätigt, dürfte das Thema demnächst zu einem ernst zu nehmenden Problem für Activision Blizzard werden. Das wären dann nämlich mehrere 10.000 Spieler, die gegen CoD und seine Bann-Politik auf die Barrikaden gehen könnten.

Den Anschuldigungen gegenüber stehen allerdings die Aussagen der CoD-Macher. Jeder Bann, ob permanent oder temporär, unterliegt der manuellen Prüfung des Sicherheits-Teams. Hier könnten zwar menschliche Fehler passieren, aber dass bei einem Großteil der Banns was schiefgelaufen sein soll, ist dann doch eher unwahrscheinlich.

So oder so, die Verantwortlichen haben kürzlich deutliche Kampf-Ansagen gegen Cheater ausgesprochen und bannen fleißig weiter vermeintliche Hacker und Schummler – Oder schicken sie zumindest auf ihre eigenen Cheater-Server. Sollte sich aber herausstellen, dass es viele unschuldige Opfer des Kriegs gegen CoD-Cheater gibt, geht die Aktion ein wenig am eigentlichen Sinn vorbei. Das Thema bleibt weiter spannend.