CoD MW & Warzone wappnen sich gegen Cheater – Neue Maßnahmen vorgestellt

Die Entwickler von Infinity Ward haben nun einen Plan veröffentlicht, wie sie weiter gegen die Cheater in Call of Duty: Warzone und CoD: Modern Warfare vorgehen wollen. Wir zeigen, welche neuen Maßnahmen seit dieser Woche aktiv sind und woran man noch arbeitet.

Das hat Infinity Ward nun vorgestellt: Erst vor Kurzem hatte Infinity Ward verkündet, dass man alleine in Warzone über 70.000 Cheater und Hacker gebannt hat. Doch das war vielen nicht genug und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Spieler und Fans forderten, dass mehr gegen dieses Problem unternommen wird.

Nun haben die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone reagiert. Auf Twitter stellten sie eine Übersicht von neuen Maßnahmen vor, mit denen sie beabsichtigen, die Cheater-Problematik intensiver anzugehen.

Einige dieser Maßnahmen sind bereits seit dieser Woche in Kraft, andere sollen noch folgen.

Das sind die neuen Anti-Cheat-Maßnahmen für CoD MW und Warzone

Diese neuen Anit-Cheat-Maßnahmen sind bereits in Kraft: Zahlreiche Spieler hatten sich beschwert, dass man kein Feedback darüber bekommt, ob nun ein offensichtlicher Cheater, den man gemeldet hat, einen Bann erhalten hat. Das ist nun anders. Spieler sollen ab sofort eine Ingame-Bestätigung erhalten, wenn sie einen potenziellen Cheater melden und dieser daraufhin gesperrt wird.

Zudem wurde das Matchmaking so angepasst, dass Spieler, die als Cheater verdächtigt werden, gegeneinander gematcht werden. Damit will man offenbar erreichen, dass sich Cheater und Hacker möglichst unter sich bleiben und sich gegenseitig den Spaß am Spiel verderben.

Außerdem wurden zahlreiche neue Sicherheits-Updates veröffentlicht und entsprechende Ressourcen für Backend-Tech, das Studio und die verantwortlichen Teams erhöht, um den Kampf effektiver führen zu können.

Das soll noch im Kampf gegen Cheater kommen: Auch soll bald ein weiteres Feature ins Spiel kommen, nach dem die Community bereits seit geraumer Zeit verlangt. So soll es dann endlich möglich werden, mutmaßliche Cheater und Hacker direkt über die Kill-Cam und die Zuschauer-Funktion in laufenden Matches zu melden.

Warum überhaupt das Ganze? Cheater sind in den Augen zahlreicher Spieler aktuell das größte Problem von Call of Duty: Modern Warfare sowie des hauseigenen Battle-Royale-Modus Warzone und verderben vielen einfach den Spaß am Spiel – gerade auf dem PC. Doch durch Crossplay ist das Problem auch auf den Konsolen zu spüren.

Egal, ob Aimbots, Wallhacks oder unbesiegbare Gegner – immer mehr genervte Spieler und Streamer beschweren sich über die Betrüger. Die Community fordert lautstark, dass strenger gegen Cheater vorgegangen und generell mehr gegen dieses Problem unternommen wird.

Wie man nun sieht, bleiben diese Forderungen nicht ungehört. Es bleibt spannend, zu sehen, inwieweit Infinity Ward das Cheater-Problem lösen oder es zumindest eindämmen kann. Denn aktuell schalten sogar einige PS4-Spieler das Crossplay ab, um den Cheat-verseuchten PC auszusperren.