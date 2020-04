CoD Warzone ist auf PC so Cheater-verseucht, dass Konsolen-Spieler sie aussperren

Call of Duty: Warzone hat ein enormes Problem mit Cheatern und Hackern – vor allem auf dem PC. Darauf haben zahlreiche Spieler auf der Xbox One und der PS4 einfach keine Lust und schalten deshalb nun das sonst beliebte Crossplay-Feature ab.

Das ist die Situation bei Warzone: Das Battle Royale Call of Duty: Warzone ist bei vielen sehr beliebt, knackte vor Kurzem die „50 Millionen Spieler“-Marke. Doch so beliebt und erfolgreich der Modus auch gerade sein mag, er hat auf dem PC ein großes Problem, nämlich Cheater und Hacker.

Von Beschuss aus Wänden über Wall-Hacks, Aimbots bis hin zu scheinbar unsterblichen Feinden ist alles dabei. Es gibt dabei kaum etwas Frustrierenderes, als nach 40 Minuten harten Kampfes gegen einen offensichtlichen Cheater mit 85 Kopfschuss-Kills im finalen Gefecht zu verlieren.

Seit geraumer Zeit hagelt es auf Reddit, YouTube oder den sozialen Medien deshalb Kritik von Spielern und Streamern – beispielsweise von Ninja. Viele halten es aktuell für das größte Problem von Warzone und fordern die Entwickler auf, härter dagegen vorzugehen. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, könnte der Hype um Warzone schnell verfliegen und das Spiel böse abstürzen, so der Grund-Tenor dabei. Denn so macht Warzone einfach kaum jemandem Spaß.

Übrigens, Hacker haben auch ein Turnier der Top-Streamer von Twitch und Mixer in CoD Warzone zerstört.

Das ist das Problem mit Crossplay: Diese Probleme sind dabei größtenteils auf dem PC zu Hause. Denn dort ist es sehr einfach, Dritt-Anbieter-Software wie Aimbots zusätzlich laufen zu lassen.

Doch in Warzone kann man genau wie auch in Call of Duty: Modern Warfare plattformübergreifend spielen. Denn es gibt Crossplay zwischen PC und den Konsolen PS4 und Xbox One.

Dadurch findet das Cheater- und Hacker-Problem seinen Weg auch auf die Konsolen. Dort bekommen die Spieler die Auswirkungen also ebenfalls zu spüren – und das oft sehr deutlich.

So lösen Konsolenspieler das Problem: Spieler auf PS4 und Xbox One wehren sich nun verstärkt, viele schalten die Crossplay-Funktion einfach kurzerhand ab. So zocken sie dann nur mit Spielern auf ihrer jeweiligen Plattform und sperren sie die PC-Spieler komplett aus – sind dadurch aber eben auch das enorme Cheater-Problem des PC größtenteils los.

Eigentlich ist das Crossplay-Feature sehr beliebt und kam bei den Fans immer gut an. Schließlich ist so die Spieler-Basis größer, die Wartezeiten in den Lobbys kürzer und man kann auch mit Freunden auf anderen Plattformen gemeinsam zocken. Auch die Unterschiede zwischen Maus und Tastatur sowie Controller wurden dabei überzeugend gelöst.

Controller vs. Maus – Wie spielt sich CoD Modern Warfare besser?

Doch das große Cheater-Problem überwiegt für viele offenbar mittlerweile all die positiven Aspekte von Crossplay. Selbst die Tatsache, dass die Spielersuche ohne Crossplay dann gefühlte Ewigkeiten dauern kann, scheint viele Konsolenspieler nicht mehr abzuschrecken.

Wie schaltet man Crossplay aus? Wollt ihr Crosspaly deaktivieren, so geht das ganz einfach. Geht in die Optionen und navigiert dort zum Tab „Konto“. Dort seht ihr bereits als erste Option das Crossplay. Wählt dort nun „Deaktiviert“ aus.

So sieht für viele gerade die Erfahrung bei Warzone auf dem PC aus: Wie die Situation aktuell für so manch einen Warzone-Spieler aussieht und welche Erfahrungen gerade viele machen, zeigen Clips vom subreddit. Das sind nur einige von vielen Bespielen:

So reagieren die Entwickler: Die Entwickler gehen das Problem aktiv an und haben mittlerweile alleine bei Warzone über 70.000 Accounts gebannt, die mit Cheaten und Hacks in Verbindung gebracht wurden.

Doch für viele Spieler ist das bei weitem nicht genug und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Immer mehr Stimmen fordern ein umfassenderes und härteres Vorgehen gegen die Betrüger, die den vielen fairen Spielern den letzten Spaß an Warzone rauben. Denn in einem Match mit 150 Spieler genügt im Prinzip schon ein Cheater, um vielen anderen die Erfahrung zu vermiesen.

Hier wird Infinity Ward also noch kräftig nachbessern müssen. Und nach eigenen Angaben bleiben die Entwickler an dem Problem aktiv dran und verfolgen dabei eine Null-Tolleranz-Politik gegenüber Cheatern. Es wird spannend sein, zu sehen, ob und wie die Macher von Warzone das nervige Schummeln unterbinden oder zumindest eindämmen können.

Wie seht ihr die Situation bei Warzone? Habt auch ihr regelmäßig Probleme mit Cheatern und Hackern? Oder könnt ihr den ganzen Wirbel nicht nachvollziehen?