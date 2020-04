Immer wieder berichten Spieler der Call of Duty: Warzone von Begegnungen der unheimlichen Art. Aimbot-Cheater, God-Mode-Hacker und was sonst noch alles belästigen normale Spieler. Schaut euch an, wie sowas aussieht und was ihr machen könnt.

Wie cheaten Spieler in der Warzone? Es gibt viele Arten des Schummelns in Call of Duty: Warzone, doch drei Cheats sind am prominentesten:

God-Mode – Der Hacker wir unsterblich

Aim-Bot – Der Hack hilft beim Zielen, um alle Gegner automatisch zu treffen

Wall-Glitch – Spieler nutzen Schwächen der Level-Struktur, um Gegner aus Wänden anzugreifen

God-Mode und Aim-Bot sind dabei richtige Hacks. Durch hinterlistige Tools verschaffen sich die Cheater einen gnadenlosen Vorteil. Ihr könnt diese Spieler dann beispielsweise nicht erledigen, weil sie keinen Schaden nehmen oder die Cheater beweisen in der Killcam eine unmenschliche Zielgenauigkeit.

Der „Wall-Glitch“ wirkt da fast harmlos, ist aber genauso unfair. Es gibt wohl ein paar Schwächen im Aufbau der Level-Struktur, durch die Glitcher sich außerhalb der sichtbaren Karte verstecken können und Kugeln aus Wänden feuern.

Cheater erledigen locker ganze Teams

Wie sieht so etwas aus? Ein neues Video zeigt nun erneut, wie unfair und dreist die Cheater vorgehen. „RaviVora“ teilte auf reddit ein Clip seines Teams, das kurz vor dem Sieg stand. Nur noch ein Gegner war übrig und das Squad zurecht siegessicher. Doch dann wurde es hässlich:

Der Vierer-Trupp bekam den Solisten einfach nicht kaputt. Das Team versuchte alles: Dauer-Beschuss, Granaten, Raketenwerfer, Nahkampfattacken – Nichts half gegen den verdammten Cheater. Und statt eines starken Sieges erreichten sie nur einen ernüchternden zweiten Platz. Das ist echt nicht schön anzusehen.

Was kann ich dagegen tun? Sollte euch ein Cheater in der Warzone auffallen, dann versucht zu flüchten. Aim-Bot-Cheater und Wall-Glitcher könnten schon noch irgendwie erledigt werden, aber im Nahkampf habt ihr hier selten eine Chance.

Doch bei einem God-Mode-Cheater habt ihr quasi keine Möglichkeit, den Typen zu erledigen. Selbst wenn ihr flüchten könnt, seht ihr den unfairen Spinner spätestens im Endgame wieder.

Solltet ihr auf einen Cheater treffen, meldet den Spieler. Infinity Ward hat bereits 70.000 Cheater gebannt und verspricht, weiter an dem Problem zu arbeiten.

Die Killcam aus der Sicht eine Wall-Glitchers.

Meldet Spieler die cheaten und hacken, wann immer es geht!

Wie melde ich Spieler? Das geht nicht direkt im Match, aber sobald ihr wieder in der Lobby seid, könnt ihr den Cheater melden – Ihr müsst euch aber seinen Nickname merken.

In eurem Sozial-Menü, in dem ihr sonst eure Truppe und Regimenter organisiert, habt ihr ganz rechts den Reiter „Letzte Spieler“. Hier seht ihr die letzten 200 Spieler, mit denen ihr zusammen in einem Match wart. Klickt auf den Spieler und im aufploppenden Menü findet ihr „Spieler melden“.

Gibt es noch etwas, dass ich tun kann? Technisch gesehen ist es deutlich schwieriger auf den Konsolen zu hacken, als auf dem PC, da man hier viel einfacher auf die Daten des Spiels zugreifen kann. So einige Spieler schlagen deshalb vor, das Crossplay zu deaktivieren, um sich vor den Hackern zu schützen.

Aber besonders die Wall-Glitcher finden sich auf allen Plattformen und sind auch schon lange ein Problem im regulären Multiplayer von Modern Warfare.

Die Entwickler von Infinity Ward betonen immer wieder, dass sie weiter an wirksamen Maßnahmen gegen Cheater arbeiten. Schon lange fordern Spieler zum Beispiel einen direkteren Weg, um Schummler zu melden. Spielszenen wie die oben im Video gehören dann hoffentlich bald der Vergangenheit an.