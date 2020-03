In Call of Duty: Warzone rufen zahlreiche Fans nach einem Feature, welches in anderen Battle Royale ganz normal ist. Sie wollen endlich gegen Cheater vorgehen.

Dieses Feature fehlt: Wer in Warzone auf einen Cheater trifft, der kann ihn bislang nicht melden. Die Option zum Melden von Gegnern ist nicht implementiert.

Auf reddit gibt es deshalb heiße Diskussionen rund um das Thema. Immerhin haben zahlreiche andere Spiele genau eine solche Funktion und es würde keinen Sinn ergeben, dass sie in Warzone fehlt.

Spieler wollen endlich Cheater melden

So kam das Thema auf: Der User „Synthin“ lud auf reddit ein Video hoch, wie er einem vermeintlichen Cheater beim Spielen zusah. Dabei sah man, wie der Spieler offenbar direkt wusste, wo seine Gegner sind, obwohl er sie nicht gesehen hatte. Er lauerte dann auf die Kontrahenten und schaltete sie eiskalt aus.

Synthin schrieb zu dem Video, dass man doch einen Knopf zum Melden von Spielern brauche. Daraufhin gab es viel Zustimmung.

Was wird zum fehlenden Feature gesagt? Es gab diverse Kommentare, dass Schummler doch einfach nichts im Spiel verloren hätten und viele Konsolen-Spieler deshalb schon das Crossplay verzichteten. Sie meinen nämlich, dass ein Großteil der Cheater auf dem PC unterwegs ist.

Ein anderer Spieler meint, dass es bereits eine Variante zum Melden gibt, diese ist allerdings sehr umständlich. So meinen viele Fans von Warzone, dass das doch leichter gehen sollte.

Könnte man mit einem solchen Feature rechnen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Die Konkurrenz, wie etwa Fortnite, bietet ein solches Feature an. Dort werden Cheater oftmals blitzschnell gebannt.

Es ist also durchaus denkbar, dass Infinity Ward doch bald nachlegen wird und das Melden von Schummlern erleichtert.

Fans klagten zuletzt darüber, dass eine selbstverständliche Mechanik in Warzone fehlen würde.