Activision, der Publisher von Call of Duty: Warzone, hat sich in einem Beitrag bewusst gegen Cheater ausgesprochen. Darin wurde auch erklärt, was für Maßnahmen sie vornehmen und das bereits viele Cheater gesperrt wurden.

Was ist das Problem? Call of Duty: Warzone ist ein kompetitives Spiel und funktioniert nur dann, wenn alle Spieler die gleichen Chancen haben. Derzeit hat es jedoch mit einigen Cheatern zu kämpfen, die beispielsweise einen „God Mode“, der Spieler unverwundbar macht, nutzen.

Activision hat deshalb in einem Beitrag darüber gesprochen, dass seit Release des Spiels am 10. März bereits mehr als 50.000 Cheater permanent gesperrt wurden.

Man arbeite jedoch weiter daran, die schwarzen Schafe zu finden und diese zu entfernen. Dabei soll auch ein Melde-System direkt im Spiel helfen.

Was ist das für ein Melde-System? Derzeit hat Warzone noch keine Ingame-Funktion, um Cheater, denen man in einem Match begegnet, zu melden. Viele Fans fordern so ein System vehement.

Die neuste Aussage der Entwickler macht den Spielern Hoffnung, dass ein solches System schnell eingeführt wird. Es könnte dabei auch zu Interface-Anpassungen kommen, damit direkt gemeldet werden kann.

Aber auch der restliche Prozess rund um die Sperrungen ist interessant.

Mit diesen Maßnahmen wird gegen Cheater gekämpft

Wie laufen Sperrungen ab? Activision nutzt eine Reihe von Maßnahmen, um Cheater aus dem Verkehr zu ziehen:

Die Security Teams überwachen das Spiel und die Daten rund um die Uhr, um Verstöße schnell zu erkennen.

Dabei werden verschiedene Hacks und Cheats überwacht, darunter auch Aimbots, Wallhacks und viele mehr.

Das System soll verbessert werden, damit Cheater in Zukunft einfacher gemeldet werden können.

Alle Meldungen Ingame sollen sofort analysiert und gefiltert werden. Danach soll es dann schnellstmöglich zu einer Sperrung kommen, wenn sie gerechtfertigt ist.

Welche Strafen gibt es für Verstöße? Die Strafen fallen je nach Regel-Verstoß unterschiedlich hoch aus. Für Hacker soll jedoch immer eine Null-Toleranz-Politik gelten. Entsprechend erwartet die Spieler hier eine permanente Sperrung.

Falls ihr ohne Cheats trotzdem massig Kills holen möchtet, hat einer der erfolgreichsten Squads aus Australien Tipps zusammengestellt. Dabei geht es sowohl um die Wahl der Strategie und Landepunkte, als auch um Waffen und Loadouts.