Ein „God mode“-Cheat macht gerade CoD Warzone kaputt

Das Battle Royale Call of Duty: Warzone ist nun seit ein paar Wochen spielbar und mittlerweile zeigen sich anscheinend größer werdende Probleme mit Cheatern. Es sind sogar Clips von offenbar unsterblichen Spielern aufgetaucht.

Was ist das für ein Cheat? Der Twitter-Nutzer Lance Pitcher hat einen Clip geteilt, in dem er mit seinem Team gegen einen Gegner antritt. Er feuert diesem Magazin um Magazin in den Körper, ohne dass es ihn zu interessieren scheint.

Seine Team-Kollegen helfen und werden dabei sogar teilweise selbst ausgeknockt. Als er sich selbst schließlich hinter den Gegner bugsieren kann, führt er einen Vollstrecker-Kill aus. Das ist eine längere Animation, in der ein Gegner sofort getötet wird.

Eigentlich sollte sein Charakter dem Gegner mit dem Stiefel den Kopf zermatschen – der steht aber einfach wieder auf und ballert ihn fröhlich über den Haufen, wie hier im Video zu sehen:

Warzone und Probleme mit Cheats

Was ist das Problem? Einige Spieler vermuten nun, dass es sich um einen Cheater handelt, der einen sogenannten „God mode“, also Unsterblichkeit, nutzt. Andere meinen, es könnte sich auch nur um einen Bug handeln, den der Gegner zufällig abbekommen hat.

Allerdings machen immer wieder Videos von Cheatern und Nutzern von Hacks in Warzone die Runde. Besonders Aimbots scheinen beliebt zu sein. Es werden immer häufiger Clips von Streamern gezeigt, in denen deren Fadenkreuze und Schüsse verdächtig zielgenau treffen oder sogar direkt in Millisekunden auf Körperteile gezogen werden, wie hier im Video von reddit-Nutzer keefo:

Während das für einige sicher nur ein unangenehmes Ärgernis ist, kann das für andere wirklich frustrierend sein. Besonders, wenn man kurz vor einem gefeierten Sieg in Warzone steht und eigentlich gewinnen würde, nur um dann von einem Cheater erledigt zu werden.

Weitere Probleme in Warzone: Neben Cheats oder Bugs, falls es sich um solche Handelt, machen auch Glitches im Moment die Runde. So ist es etwa möglich, dass im Gulag Waffen zu finden sind, die dort nicht sein sollten – ein unfairer Vorteil.

Die Spieler fordern aktuell, dass sich Infinity Ward der Sache annimmt, Cheatern einen Riegel vorschiebt und die besonders nervigen Fehler behebt.

Infinity Ward patcht wöchentlich – allerdings wird mit dem heutigen Update vom 31. März das Remaster der Modern-Warfare-2-Kampagne erwartet. Im Entwickler-Trello gibt es noch keine Vermerke zu Cheatern oder diesen Bugs.

Dabei sind Cheats und Schummeleien gar nicht notwendig, um in Warzone gut zu sein. Ein Team zeigt, wie ihr mit ein paar Tipps und Tricks massenhaft Kills abstaubt.