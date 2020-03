Durch einen Leak im PlayStation-Store sind die Einzelheiten des Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered bekannt geworden. Hier gibt’s alle Infos, sowie den Trailer.

Was ist passiert? Die Shop-Seite von Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered ging wohl etwas zu früh im PlayStation-Store online. Dadurch haben wir jetzt schon alle wichtigen Infos, sowie den Trailer für euch. Damit haben sie die Leaks bestätigt, die schon gestern ein nahes Veröffentlichung-Datum vermuteten.

Wann kommt MW2? Laut der Seite im PlayStation-Store, die mittlerweile nicht mehr erreichbar ist, erscheint die aufgehübschte Kampagne am 31. März. Der Trailer wurde bereits auf YouTube hochgeladen:

Wie viel kostet die Erweiterung und was ist drin? Als Preis gab der Store 24,99 € an. Dafür erhaltet ihr die überarbeitete Version der Kampagne von Modern Warfare 2 aus dem Jahre 2009. Die ganze Story wurde auf das Niveau der aktuellen Technik gehoben und bietet für Fans und Interessierte eine spannende Geschichte in vollster CoD-Manier.

Dazu gibts noch einige kosmetische Boni, die ihr in Warzone und dem normalen Multiplayer von Modern Warfare verwenden könnt:

UDT-Ghost-Skin

2 Waffen-Baupläne

Talisman

Ghost-Vollstrecker

Ghost-Stichelei

Animierte Visitenkarte

Emblem

2 Stufen des Battle Pass

Besonders über den UDT-Ghost-Skin werden sich einige Spieler freuen. Er orientiert sich mehr am Original als der aktuelle Ghost-Skin und ist der Wunsch vieler Spieler. Ghost kam als Spielfigur (Operator) mit dem Battle Pass der Season 2 zu Modern Warfare 2019.

Brauche ich Modern Warfare zum Spielen? Um die Kampagne spielen zu können, müsst ihr das Modern Warfare 2019 nicht kaufen, aber ihr braucht das Spiel auf eurer Festplatte. Mittlerweile kann man sich Modern Warfare mit der Free-to-Play-Version von Warzone downloaden und darüber dann auch die MW2-Kampagne starten.

Das bedeutet allerdings, dass die großen MW-Spieldateien benötigt, um die „Kampagne Remastered“ spielen zu können.