Warzone Mobile: Verdansk ist zurück – Call of Duty erfüllt im Trailer den Wunsch vieler Fans

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Habt ihr CoD Next verpasst und seid auf der Suche nach einer Zusammenfassung? Schaut doch in unseren Ticker zu dem Event.

So sagten schon vor einiger Zeit Warzone-Spieler auf reddit, dass sie sich die Karte zurückwünschen und stattdessen beispielsweise Caldera weichen sollte. Andere deuteten an, dass sie „Mobile-Gamer“ werden, wenn Warzone Mobile das alte Verdansk erhält.

Nachdem Activision bereits am Freitag, dem 09. September, einen Teaser zu Warzone Mobile veröffentlichte und weitere Informationen für das große „CoD Next“-Event ankündigte, ist es nun so weit:

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

