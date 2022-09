CoD Warzone Mobile: Shooter kommt aufs Handy, zeigt ersten Teaser – Infos auf großem CoD-Event nächste Woche

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagen die Spieler zur Ankündigung? Auch wenn der Teaser nahezu keine Informationen gibt, zeigen sich einige Spieler in den Kommentaren auf YouTube gespannt auf das Spiel:

Was wissen wir zum Release? Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch keine offiziellen Informationen zu dem Release-Datum von CoD: Warzone Mobile, doch das könnte sich bereits mit CoD NEXT am 15. September ändern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was zeigt der Teaser? Falls ihr euch von dem Teaser spannende erste Eindrücke erhofft habt, müssen wir euch leider enttäuschen. Wir sehen in dem 9-sekündigen Video lediglich, wie sich ein großes Flugzeug aus den Wolken der Kamera nähert, bis das Bild schwarz wird.

Das ist die Ankündigung: Activision hat es offiziell mit einem Teaser bestätigt: CoD: Warzone Mobile ist in der Entwicklung. Nachdem der Publisher bereits im März 2022 durch eine Stellenanzeige ( via callofduty.com ) verriet, dass es Pläne gibt, den beliebten Battle-Royal-Shooter auf mobile Geräte zu bringen, ist es jetzt offiziell. Und schon im September können wir weitere Informationen erwarten.

CoD: Warzone Mobile ist offiziell in Entwicklung und Activision nennt gleich ein Datum, an dem wir neue Informationen erwarten können.

Insert

You are going to send email to