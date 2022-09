Event in CoD Warzone schürt Hoffnung auf Rückkehr der alten Map – Entwickler schummeln, um das zu verhindern

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie steht ihr zu dem Thema? Wird hier mehr geschummelt, als man zugeben will? Denkt ihr, es liegt an der alten Map Verdansk und einer möglichen Rückkehr? Lasst gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen Spieler dazu? Auf Reddit hat sich dazu ein größerer Thread gebildet. Mit gut 500 Upvotes in 12 Stunden gehört er aktuell zu den stärksten Themen im Warzone-Subreddit. Der Titel: „WTF Leute? Ich dachte, wir sind alle Bösewichte …“:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob es nun an der narrativen Aussicht auf die alte Map lag oder CoD-Spieler es einfach lieben, böse zu sein: Die Fieslinge rund um Raul Menendez konnten sehr viel mehr Punkte sammeln, waren schon wenige Tage nach Event-Start beinahe uneinholbar in Führung.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Doch die Map ist bis heute umstritten, auch massive Änderungen auf Caldera konnten daran bisher nichts ändern. Also wollen viele Spieler die alte Map Verdansk zurück und sahen in der aktuellen Season 5 eine Möglichkeit, eine Chance, das über die Story irgendwie zu rechtfertigen.

In Call of Duty: Warzone läuft aktuell das Event „Das letzte Gefecht“ – Helden gegen Bösewichte, Gut gegen Böse. Spieler sammeln Punkte für eine Seite, um eine Katastrophe auf der Map Caldera zu verhindern. Doch auch die Entwickler haben offenbar etwas gegen die „Katastrophe“ und greifen den Helden unter die Arme.

Insert

You are going to send email to