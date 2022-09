CoD Warzone soll beim Spiel von DrDisrespect geklaut haben, der schimpft: „Ein Haufen schleimiger Kerle da drüben“

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Erst kürzlich musste sich Call of Duty übrigens mit ähnlichen Plagiatsvorwürfen beschäftigen. In dem Fall gaben die Verantwortlichen jedoch nach und räumten Fehler bei der internen Organisation ein: Milliarden-Konzern hinter Call of Duty klaut Künstler Idee für einen Skin, entschuldigt sich für „fehlerhafte Prozesse“

Möchtet ihr euch die Aufnahmen selbst ansehen, dann findet ihr auf dem Highlight-Kanal „CHAMPIONS CLUB“ ein passendes Video ( via youtube.com ). In den ersten Minuten des Videos sind die entsprechenden Szenen zu sehen.

Was sagt DrDisrespect zu dem Thema? Der war verdächtig ruhig und äußerte sich lange nicht zu dem Thema. In einem Stream platzte es kürzlich aber aus ihm heraus.

Als Ersteller der Spielfigur in Deadrop gilt Robert Bowling, der Studio Head von Midnight Society. Ähnlich wie Guy Beahm war auch Bowling früher bei Call of Duty tätig und kreativer Mitarbeiter beim CoD-Studio Infinity Ward.

Der kontroverse YouTuber DrDisrespect arbeitet schon länger zusammen mit einem Entwickler-Studio an einem eigenen Spiel – Deadrop. Der Shooter soll NFT-Elemente enthalten, darunter Spielfiguren und Skins. Eine dieser Spielfiguren hat Call of Duty: Warzone wohl geklaut, nach Wochen des Schweigens äußert sich der Doc nun dazu und zeigt sich wahrlich nicht erfreut.

