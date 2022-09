2 Tage bis zum Max-Level 1.000 in CoD Warzone – Level-Methode ist so gut, dass Spieler dafür gebannt wird

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist ein Shadowban in CoD Warzone und was kann man dagegen tun?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Das Season-Level 1.000 zu erreichen, ist schon eine echte Leistung. Spielt ihr einfach nur Warzone, dauert es ewig, auch nur in die Nähe des Maximums zu kommen. Der Twitch-Streamer „Tasty“ nutzte einen kleinen Trick und schaffte die 1.000 Level von Season 5 in nur 2 Tagen.

Heut setzt sich euer Level in jeder Season zurück, aber ihr behaltet all eure freigespielten Items. Dafür bekommt ihr 1.000 Season-Level zum Aufsteigen und könnt euch damit jede Menge Cosmetics und Herausforderungen freispielen.

Der Twitch-Streamer „Tasty“ hat mitgeteilt, dass er einen Shadow-Bann in Call of Duty: Warzone kassiert hat. Sein Account wird auf verdächtige Aktionen überprüft. Der Streamer hat nach dem Start der Season 5 nur 2 Tage gebraucht, um das maximale Season-Level von 1.000 zu erreichen.

Insert

You are going to send email to