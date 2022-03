Es soll ja Spieler geben, die gern neue Waffen in Call of Duty: Warzone leveln. Für viele Soldaten ist das Leveln im kostenlosen Battle Royale jedoch oft eine nervige Angelegenheit. Warzone-Experte James „JGOD“ Godoy erklärt nun eine effiziente Methode, mit der ihr Waffen in 1 bis 2 Stunden auflevelt.

Darum gehts:

Spielt ihr eine Waffe in Call of Duty: Warzone zum ersten Mal, ist sie auf Level 1 und ihr habt keine Aufsätze zur Verfügung

Durch die Aufsätze werden die Waffen aber erst richtig gut. Wenn ihr nicht gezielt Waffen-XP sammelt, kann das aber gefühlt ewig dauern

Mit der Methode von „JGOD“ kriegt ihr die Waffen jedoch bestenfalls in einer Stunde voll – MeinMMO zeigt euch seine Technik

CoD Warzone: Waffen schnell leveln – Effizienter geht es nicht

Wie geht das Waffen-Leveln am schnellsten? Wenn nicht gerade ein besonderer Spielmodus online ist, dann ist die kleine Map „Rebirth Island“ am besten zum Waffen-Leveln geeignet.

Achtet vor dem Start eines Matches auf folgende Voraussetzungen:

Aktiviert einen Doppel-Waffen-XP-Token oder spielt während eines Doppel-Waffen-XP-Events

Nehmt den roten Perk „Punktefreund“ mit – am besten das ganze Team

Schnappt euch die Waffe, die ihr leveln wollt

Startet das Match, sucht euch für die Landung einen Auftrag und bleibt am Anfang als Team zusammen. Wählt am besten zum Start einen einfachen Auftrag, also kein Kopfgeld.

An diesem Punkt könnt ihr bereits bei den Boden-Loot-Waffen schauen, ob ihr eine Knarre findet, die ihr leveln wollt.

Habt ihr den ersten Auftrag geschafft und bereits genug Cash gesammelt, dann kauft euch euer Loadout und besorgt euch die richtigen Waffen zum leveln.

Ab jetzt geht es darum, so viele Aufträge wie möglich zu erledigen. Hamstern, Vorratslieferung, Plünderung, vielleicht auch ein „STRENG GEHEIM“-Auftrag – aber verzichtet vorerst auf Kopfgelder.

Grast erst die ganzen anderen Aufträge ab, bevor ich euch in gefährliche Kämpfe begebt. Je mehr ihr euch rein aufs Waffen-Leveln konzentriert, desto schneller kommt ihr voran.

Neu in CoD Warzone? Diese Karte ist klein, schnell und perfekt für Einsteiger

Wie schnell levelt man mit der Methode? Nach Aussage von JGOD levelt ihr die Waffen in 1 bis 2 Stunden auf. Es kommt jedoch auch darauf an, ob das ganze Team mitzieht.

Zusammen könnt ihr 10 bis 15 Aufträge pro Runde schaffen. Solo sind es eher um die 5 bis 8 Auftrage.

Wichtig ist, dass ihr als Team komplett auf den roten Perk „Overkill“ verzichtet und dafür „Punktefreund“ mitnehmt.

Der Perk bewirkt, dass sich der Bonus-Multiplikator nach jedem geschafften Auftrag stärker erhöht als normal. Mit jedem abgeschlossenen Auftrag steigt eure Waffen-XP-Ausbeute. Und je mehr von euch der Perk haben, desto stärker steigt der Multiplikator.

JGOD gibt an, dass ihr mit dieser Methode die Möglichkeit habt, in 5 oder 6 Rebirth-Matches eine Waffe auf das Maximum zu bringen. Er nennt auch die durchschnittlicher XP, die ihr für eine Waffe braucht:

Waffen aus CoD MW: 115.000 XP

Waffen aus Cold War & Vanguard: 145.000 XP

Wollt ihr euch die Methode von JGOD selbst nochmal erklären lassen, dann binden wir euch sein englisches Video zum Thema hier ein:

Für JGOD ist das Waffen-Leveln auf Rebirth Island die beste Methode im Spiel. In Beutegeld hängt zu viel vom Zufall ab und auf der großen Caldera-Map müsst ihr viel längere Wege zurücklegen, um neue Aufträge zu bekommen.

Falls ihr ebenfalls noch ein paar Tipps zum Leveln habt, dann lasst uns gern ein Kommentar da.

