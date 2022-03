Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist „Kontrolle“ in CoD Warzone und welche Arten von Rückstoß gibt es?

Die Bren ist wieder so ein Fall. Der Schaden ist sehr hoch, das Teil lässt sich sehr gut kontrollieren und durch kaputte Lauf-Aufsätze hatte das LMG lange „unendliche“ Reichweite – verlor auf Entfernung also keinen Schaden.

So zum Beispiel die Bruen Mk9 aus CoD MW. Die Waffe war eine Zeit lang sehr dominant in Warzone, weil sie ein mobiles Sturmgewehr-Magazin bot, hohe Reichweite und wenig Rückstoß.

Das LMG Bren gilt schon länger als die beste Reichweiten-Waffe in Call of Duty: Warzone – trotz einiger Nerfs und „Reparaturen“. Der Warzone-Profi „IceManIsaac“ hat nun ein Setup vorgestellt, das alle bisherigen Schwächungen vergessen machen soll.

