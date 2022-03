CoD Warzone: Experte zeigt Loadout ohne Rückstoß für das „neue“ Vanguard Royale

Im Modus „Vanguard Royale“ von Call of Duty: Warzone habt ihr nun 50 Lebenspunkte mehr im Vergleich zum normalen Battle Royale, was die Anforderungen an Waffen und Ausrüstung verändert. Warzone-Experte Anthony „TrueGameData“ Zachman hat ein optimales Loadout für den Modus parat, das wir euch auf MeinMMO vorstellen.

Das findet ihr hier:

Update 1.54 änderte die Lebenspunkte vom Modus „Vanguard Royale“ in Call of Duty: Warzone

50 Punkte mehr Gesundheit ändert nicht nur die Time-to-Kill, auch der Spielfluss ist etwas anders

Damit ihr optimal auf das „neue“ Vanguard Royale vorbereitet seid, stellen wir euch ein „Easy to Use“-Loadout vom Warzone-Experten TrueGameData vor

Vanguard Royale: Komplettes Loadout für 300 HP

Euch sind einfache Treffer wichtiger als die beste Time-to-Kill? Dann seid ihr hier genau richtig.

MeinMMO zeigt euch ein komplettes Loadout mit Setup-Empfehlungen für kaum spürbaren Rückstoß in Vanguard Royale mit 300 Lebenspunkten. Die Empfehlungen stammen vom Daten-Jongleur „TrueGameData“.

Wir zeigen euch erst das komplette Loadout und gehen dann darauf ein, was die Empfehlungen so stark machen und welche Waffen ebenfalls in das Loadout passen würden.

Primärwaffe: Cooper Karabiner

Cooper Karabiner Sekundärwaffe: Owen Gun

Owen Gun Blauer Perk: Kaltblütig

Kaltblütig Roter Perk: Overkill

Overkill Gelber Perk: Eifrig

Eifrig Granate: Splittergranate

Splittergranate Taktik: Stim

CoD Warzone: Was ist visueller Rückstoß und warum ist das wichtiger als der „echte“ Rückstoß?

Vanguard Royale: Waffen-Setups „Easy to Use“

CoD Warzone: Cooper Karabiner Setup

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: 22″ Cooper Eigen

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: Cooper 45RS

Unterlauf: m1940-Handstopper

Magazin: 9mm 60-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Noppengriff

Fertigkeit: Fester Griff

Kit: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone: Cooper Carbine Setup

Muzzle: MX Silencer

Barrel: 22″ Cooper Custom

Optic: SVT-40 PU Scope 3-6x

Stock: Cooper 45RS

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 9mm 60 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Stippled Grip

Perk: Tight Grip

Perk 2: Fully Loaded

CoD Warzone: Owen Gun Setup

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: Hockeson 142mm schnell

Visier: M38/Schiefer 2,5x Maßgefertigt

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: m1940-Handstopper

Magazin: 7,62 Gorenko 72-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit: Akrobatik

Kit: Schnell

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone: Owen Gun Setup

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: Hockenson 142mm Rapid

Optic: M38/Slate 2,5x Costum

Stock: Removed Stock

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 7.62 Gorenko 72 Round Drum

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Febric Grip

Perk: Acrobatic

Perk 2: Quick

Was macht das Loadout stark?

Warum wurden diese Waffen gewählt? Der Cooper Karabiner verliert mit dem gezeigten Setup beinahe den letzten Funken an Rückstoß. Ihr bekommt eine extrem stabile Waffe, die sich sehr einfach spielt.

Beim Schaden spielt der Karabiner zwar nur im Mittelfeld. Doch wenn die meisten Schüsse treffen, gleicht sich das wieder aus. Als weitere Reichweiten-Optionen nennt TrueGameData:

Bren

DP27

KG40

STG44

Als Beiwaffe wählt der Experte eine Maschinenpistole und hat mit dem Owen-Gun-Setup eine Waffe gefunden, die nach seiner Aussage „für einen Großteil der Spieler die beste SMG“ ist.

TrueGameData erklärt, dass die Owen Gun die beste Mischung bietet aus Rückstoß, Schaden pro Magazin, Mobilität und Time-to-Kill.

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

Als Nachteil sieht er den Schaden im dritten Schadensbereich der Owen Gun, mit dem Setup ab rund 17 Meter. Da steigt die Time-to-Kill stark an. Doch alles davor zerreißt eure Gegner im Vergleich zur Konkurrenz.

Als weitere Optionen sieht er bei den Vanguard-Waffen nur die Welgun.

Wollt ihr euch die komplette, englische Loadout-Analyse von TrueGameData selbst ansehen, dann binden wir euch hier sein YouTube-Video ein:

Durch die Änderung bei den Lebenspunkten entfernt sich „Vanguard Royale“ noch ein Stück weiter vom Spiel-Flow des normalem Battle Royale.

Ihr braucht eigene Waffen und die Gefechte laufen jetzt schon etwas anders ab.

Habt ihr auch noch Tipps oder Empfehlungen, die im Vanguard Royale helfen? Dann lasst uns gern ein Kommentar da.

Wollt ihr mehr über einen anderen Modus lesen, der ebenfalls für eine eigene Erfahrung sorgt, dann schaut hier vorbei: Eiserne Prüfungen sind online – Regeln & Tipps für das härteste Battle Royale von CoD Warzone