Was ist ein Shadowban in CoD Warzone und was kann man dagegen tun?

Schummler und Cheater in Call of Duty: Warzone werden nicht unbedingt sofort gebannt, wenn man sie beim Cheaten erwischt hat. Es kann auch zu einem „Shadowban“ kommen, mit dem Cheater weiterhin Zugriff auf das Spiel haben, aber nur noch unter sich bleiben.

Seit dem Release von Call of Duty: Warzone begleitet das Battle Royale ein unfaires Problem: Cheater. Miese Schummler nutzen Programme oder Hardware, um sich einen Vorteil im Spiel zu sichern:

Sie sehen alle Gegner sogar durch Wände

Aim-Bots visieren automatisch Feinde an

Schummler schalten sofort alle Items im Spiel frei

Es gibt viele Möglichkeiten zu schummeln und wer erwischt wird, kassiert normalerweise einen Bann und kann dann Warzone mit seinem Account nicht mehr spielen. Doch bei einem Shadowban kommen die Cheater weiter ins Spiel – wie das funktioniert, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was ist ein Shadowban?

Mit dieser Art „Light-Variante“ eines richtigen Banns möchten die Entwickler Spieler zusammenbringen, bei denen sie sehr misstrauisch sind. Gibt es in den Daten Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel eine sehr hohe Headshot- oder Treffer-Quote, dann kann es zu einem Shadowban kommen.

Die Entwickler sind sich an diesem Punkt dann noch nicht ganz sicher, ob es sich tatsächlich um einen Cheater handelt. Darum kommen solche Spieler dann erst einmal auf ihren eigenen Server. In diesen Matches treffen Spieler mit einem Shadownban nur auf Spieler, bei denen die Entwickler ebenfalls misstrauisch sind.

Das übliche Matchmaking ist dann komplett deaktiviert und in den Matches tummeln sich nur Spieler mit verdächtigen Werten.

Wie erkenne ich einen Shadownban?

Es gibt keinen Hinweis im Spiel oder auf irgendeiner Website, der euch zeigt, ob ihr von einem Shadowban betroffen seid. Jedoch gibt es ein paar Indizien, auf die ihr selbst im Spiel achten könnt:

Langes Matchmaking

Hoher Ping

Keine Chance im Match

Warteschlangen: Euer Pool an möglichen Gegenspielern ist deutlich kleiner als normal. Dadurch kann es zu einem sehr langen Matchmaking kommen.

Ping: Berichten zufolge sind die Shadowban-Server häufig mit einem hohen Ping versehen. Möglich wäre, dass das Matchmaking keine Rücksicht mehr auf die Region eines Spielers nimmt und ihr dadurch auch auf Servern spielt, die weit von eurer Stamm-Region entfernt sind.

Keine Chance: Bemerkt ihr plötzlich, dass jedes Gefecht ein unfaires Gemetzel ist und ihr überhaupt keine Chance mehr habt, könnte das an einem Shadowban liegen. Ihr seid dann nur mit „Verdächtigen“ und potenziellen Cheatern auf einem Server.

Was kann man gegen einen Shadowban machen?

Habt ihr aufgrund der 3 genannten Erkennungsmerkmale das Gefühl, dass ihr einen Shadowban bekommen habt, dann heißt es erstmal warten. Spielt noch ein paar Matches, um sicherzugehen. Denkt ihr dann weiterhin, dass ihr nur noch auf Shadowban-Servern seid, habt ihr 2 Möglichkeiten:

7 bis 14 Tage warten

Bei Activision melden

Verschiedenen Berichten zufolge müsst ihr entweder 7, 8 oder 14 Tage warten, um wieder entsperrt zu werden. Natürlich immer in der Annahme, dass ihr auch tatsächlich nicht gecheatet habt.

Außerdem könnt ihr euch beim Support des Publishers Activision melden. Es gibt eine Website für „Sperrungsbeschwerden“ (via support.activision.com). Meldet euch mit eurem CoD-Konto an und reicht eine Beschwerde ein.

Achtung bei Perma-Banns: Wurde euer Account komplett gesperrt, habt ihr normalerweise keine Chance mehr, euren Account zurückzubekommen. Nur bei einem „unautorisierter Zugriff“ habt ihr die Aussicht darauf, euer Konto wieder zu bekommen.

Hat also jemand Fremdes euer Konto übernommen, damit Warzone gespielt und gecheatet, dann kann der Bann zurückgenommen werden. Ihr solltet das jedoch auf irgendeine Art nachweisen können.

Wieso gibt es Shadowbans?

Mit einem solchen Light-Bann werden normale Spieler vor auffälligen oder verdächtigen Accounts geschützt. Kommt es zu Auffälligkeiten, bei denen es aber noch nicht 100 % sicher ist, ob es sich tatsächlich um einen Cheater handelt, wird ein Shadowban verhangen. Das schützt im Zweifelsfall normale Spieler, ohne einen permanenten Bann auszusprechen.

Die Accounts der vermeintlichen Cheater sind dadurch ebenfalls besser geschützt. Ein permanenter Bann ist meist endgültig in Call of Duty und nur selten bekommt man den gebannten Account wieder zurück. Der Shadowban ist dann eine Art „Probezeit“ und der Account ist somit nicht direkt verloren.

In dieser Probezeit können die Entwickler dann wiederum prüfen, wie sich der verdächtige Spieler in den Shadowban-Lobbys schlägt. Sieger in einem Match voller Shadowban-Spieler dürften dann wohl ganz oben auf der Abschussliste stehen.

Wollt ihr mehr über die Anti-Cheat-Maßnahmen von Call of Duty lesen, dann schaut in unserem Artikel zu „RICOCHET“ vorbei. Das System geht am 08. Dezember in Warzone online: CoD Warzone hat bald ein neues Anti-Cheat-System – Das ist „RICOCHET“