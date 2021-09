CoD Warzone: Cheater wird von Cheater im Stream getötet – „Keine Ehre unter Clowns?”

In einem Video-Clip sieht man einen Cheater aus Call of Duty: Warzone, der genervt dreinschaut. Denn er wurde trotz seiner Cheats umgebracht … von einem anderen Cheater. Die Community spottet über beide Beteiligten.

Was ist das Problem? Cheaten ist schon lange ein Teil von Shootern und auch von Call of Duty: Warzone. Das ist für nicht cheatende Spieler nervig. Doch auch für die Cheater selbst (via Dexerto.com).

Im Clip wollte ein Streamer mit Wallhack seinen Zuschauern etwas Action zeigen. Doch sein Plan wurde von einem Mit-Cheater durchkreuzt.

“In diesem Spiel cheatet ja echt jeder”

Das zeigt der Clip: Auf reddit teilt DingDingDongDotJPG ein Video eine Streamers. Der Streamer nennt sich HackingFredward und übertrug sein Warzone-Gameplay auf der Livestream-Plattform Facebook Gaming.

Am Anfang des Videos erklärt der Streamer noch, dass er seine Zuschauer nicht langweilen, sondern ihnen Action bieten will. Doch sein Match dauerte nicht lange. Kurz nachdem er entdeckt wurde, lag er schon auf dem Boden und war raus.

Als er sich die Killcam aus der Perspektive seines Gegners ansieht, bemerkt er, warum er so schnell starb.

So reagiert der Streamer: “Oh, er cheatet, bro. Komm schon. Ihr konntet die Wände sehen.” Ungläubig schüttelt der Streamer seinen Kopf und fasst zusammen: “Jeder cheatet in diesem Spiel. Holy Shit.”

Das sagen die Zuschauer: Auf reddit erklärt DingDingDongDotJPG, dass der Streamer offenbar schon mehrere Male gebannt wurde, aber dann mit anderen Accounts spielt und dabei cheatet.

Zu dem Clip bemerkt Its_All_Me, dass die Cheats es Spielern richtig einfach machen. “Interessant, dass der Feind gelb ist, wenn er nicht in Sichtweite ist, und dann rot wird, wenn er in Sichtweite ist. Unglaublich, wie einfach Cheats dieses Spiel für Leute machen. Kein Wunder, dass meine KD im letzten Jahr durch den Zuwachs an Cheatern um 0,10 gesunken ist.”

Nutzer MadAshx fragt: “Was, keine Ehre unter Clowns?”. Eine Anspielung auf “Keine Ehre unter Dieben” – ein Satz, der deutlich machen soll, dass sich Verbrecher untereinander ebenfalls ausrauben und betrügen.

Viele weitere machen sich darüber lustig, dass der Cheater im Stream davon genervt ist, von einem Cheater erledigt worden zu sein.

Wie gefällt euch der Clip? Findet ihr es gut, dass der Cheater mit seinen eigenen Waffen erledigt wird oder könnt ihr darüber schon nicht mehr lachen, weil euch selbst auch so viele Cheater begegnen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

